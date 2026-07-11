Zamiast urlopu dostaniesz przelew. Tyle należy się za niewykorzystane wolne

Kończąc zatrudnienie z niewykorzystanym urlopem wypoczynkowym, warto wiedzieć, jaki współczynnik ekwiwalentu obowiązuje w 2026 roku. To właśnie on ma wpływ na wysokość świadczenia wypłacanego za każdy niewykorzystany dzień urlopu. W tym roku współczynnik ekwiwalentu wynosi 20,92 i na jego podstawie obliczana jest kwota należnego ekwiwalentu pieniężnego.

Kiedy pracodawca wypłaca ekwiwalent za urlop wypoczynkowy?

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy powstaje w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, jeżeli pracownik nie wykorzystał przysługującego mu urlopu w całości albo w części. W takiej sytuacji pracodawca jest zobowiązany do wypłaty należnego świadczenia, niezależnie od okoliczności zakończenia zatrudnienia.

Ekwiwalent przysługuje niezależnie od:

sposobu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy,

tego, czy wypowiedzenie złożył pracownik, czy pracodawca,

przyczyny zakończenia obowiązywania umowy o pracę.

Jak obliczyć współczynnik ekwiwalentu 2026?

Współczynnik ekwiwalentu za niewykorzystany urlop w 2026 roku ustala się według zasad obowiązujących również w poprzednich latach. Podstawą obliczeń jest liczba dni w roku kalendarzowym, od której odejmuje się dni ustawowo wolne od pracy, niedziele oraz wolne soboty wynikające z pięciodniowego tygodnia pracy. Następnie otrzymany wynik dzieli się przez 12 miesięcy.

W praktyce oznacza to, że:

od liczby wszystkich dni w roku (365, a w roku przestępnym 366) odejmuje się niedziele, święta przypadające w dni inne niż niedziela oraz dni wolne wynikające z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy,

uzyskaną liczbę dzieli się przez 12, co pozwala ustalić średnią liczbę dni pracy przypadającą na jeden miesiąc.

Tak wyliczona wartość stanowi współczynnik ekwiwalentu wykorzystywany do obliczania należności za niewykorzystany urlop. Jego ostateczną wysokość ogłasza Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, choć można ją również samodzielnie wyliczyć na podstawie kalendarza obowiązującego w danym roku.

W 2026 roku współczynnik ekwiwalentu wynosi 20,92. Wynika to z sytuacji:

365 dni – (52 niedziele + 10 świąt + 52 dni wolne) = 251 dni

251 dni : 12 = 20,92

Jak obliczyć ekwiwalent za urlop w 2026 roku?

Kwota ekwiwalentu za niewykorzystany urlop jest ustalana indywidualnie dla każdego pracownika. Jej wysokość zależy przede wszystkim od liczby niewykorzystanych dni urlopu oraz wysokości wynagrodzenia. Mimo to sposób obliczania świadczenia jest określony i przebiega według tych samych zasad.

Aby obliczyć należny ekwiwalent, należy:

wyliczyć średnią wartość zmiennych składników wynagrodzenia z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę,

ustalić podstawę ekwiwalentu poprzez zsumowanie stałych i zmiennych składników wynagrodzenia,

obliczyć wartość ekwiwalentu za jeden dzień urlopu, dzieląc podstawę ekwiwalentu przez współczynnik obowiązujący w 2026 roku,

wyliczyć ekwiwalent za jedną godzinę urlopu, dzieląc kwotę za jeden dzień przez dobową normę czasu pracy wynoszącą 8 godzin,

ustalić ostateczną wysokość świadczenia, mnożąc ekwiwalent za jedną godzinę przez liczbę godzin niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego.

Przykład Pracownik otrzymuje pensję minimalną w wysokości 4806 zł brutto. Otrzymał również premię miesięczną w wysokości: • 1100 złotych w marcu 2026; • 900 złotych w kwietniu 2026; • 1000 złotych w maju 2026. 30 czerwca 2026 roku rozwiązano z nim umowę o pracę. W dniu rozwiązania umowy pracownik nabył prawo do ekwiwalentu za 80 godzin urlopu. 1. Ustalenie średniej ze zmiennych składników: (1100 zł + 900 zł + 1000 zł) : 3 = 3000 zł : 3 = 1000 zł 2. Ustalenie podstawy ekwiwalentowej 4806 zł + 1000 zł = 5806 zł 4. Ustalenie ekwiwalentu za 1 dzień urlopu 5806 zł : 20,92 = 277,53 zł 5. Ustalenie ekwiwalentu za 1 godzinę urlopu 277,53 zł : 8 = 34,69 zł 6. Ustalenie ekwiwalentu za cały urlop 34,69 zł * 80 = 2775,20 zł Wyżej wspomniany pracownik otrzyma ekwiwalent za urlop w wysokości 2775,20 zł.

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop – kiedy pracodawca nie musi go wypłacać?

Co do zasady pracodawca ma obowiązek wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop po zakończeniu stosunku pracy, niezależnie od przyczyny lub sposobu rozwiązania umowy. Przepisy przewidują jednak dwa wyjątki, w których wypłata tego świadczenia nie jest konieczna.

Ekwiwalent nie przysługuje:

jeżeli pracownik i pracodawca uzgodnią, że niewykorzystany urlop zostanie wykorzystany w trakcie kolejnego zatrudnienia u tego samego pracodawcy,

gdy w okresie wypowiedzenia pracodawca zobowiąże pracownika do wykorzystania przysługującego mu urlopu wypoczynkowego – w takim przypadku zgoda pracownika nie jest wymagana.

Ile czasu ma pracodawca na wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop?

Przepisy Kodeksu pracy nie wskazują konkretnego terminu, w którym pracodawca powinien wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. W praktyce świadczenie to najczęściej jest przekazywane w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy albo wypłacane razem z ostatnim wynagrodzeniem należnym pracownikowi.