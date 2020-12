"W krótkim terminie złoty może się nieznacznie umocnić w stosunku do euro. Rynek już wycenił wiele negatywnych informacji, tj. mutację koronawirusa w Wielkiej Brytanii, i na fali odreagowania kurs EUR/PLN może zejść trochę niżej. Lekkie umocnienie złotego do euro nastąpi tylko pod warunkiem, że w końcówce roku na globalnych rynkach będzie dość spokojnie" - powiedział PAP Biznes Przemysław Kwiecień.

"Warto zwrócić uwagę na nowe rozdanie na rynku walutowym po ostatniej interwencji NBP, która utwierdza mnie w przekonaniu, że poziomy w okolicach 4,40 to teraz nowe dno dla pary EUR/PLN" - dodał.

Ekonomista spodziewa się kontynuacji trendu wzrostowego na eurodolarze w końcówce roku.

"Sytuacja jest zbliżona do tej z 2018 r., kiedy to także były duże oczekiwania w kwestii wzrostu gospodarczego w Europie i doprowadziło to parę EUR/USD do poziomu 1,25. Nie wykluczam, że kurs EUR/USD może dojść do tego poziomu. W konsekwencji kurs USD/PLN może zejść ponownie w okolice 3,60, ale tylko w sytuacji jeżeli w najbliższych dniach będziemy obserwowali uspokojenie się nastrojów na globalnych rynkach" - ocenił.

We wtorek kurs EUR/PLN wynosi 4,5037, a kurs USD/PLN wynosi 3,6827 - w obu przypadkach są to poziomy zbliżone do tych z poniedziałkowego popołudnia.

RYNEK DŁUGU

We wtorek rentowności krajowych obligacji skarbowych zwyżkowały. Krajowe papiery 10-letnie dotarły do poziomu 1,25 proc., ok. 3 pb wyżej niż w poniedziałek. Na krótkim końcu, rentowność 2-letnich papierów dłużnych wzrosła o 7,4 bp. do 0,138 proc.

"Na rynku obligacji nie spodziewam się większych zmian w końcówce roku. Oczekuję utrzymania się stabilnych poziomów rentowności krajowych SPW. Dla polskich 10-latek uważam, że okolice 1,30 proc. są punktem odniesienia, w okolicach którego powinny się one poruszać" - powiedział Przemysław Kwiecień.

PFR przeprowadzi w środę emisję 7-letnich obligacji na kwotę 900 mln zł, celem pozyskania środków na wsparcie PLL LOT - poinformował na Twitterze prezes PFR, Paweł Borys.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 0,920 proc. (-2,1 pb), a niemieckich -0,590 proc. (-0,6 pb).