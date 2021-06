Sprawnie przeprowadzona kampania szczepień wraz ze spekulacjami na temat wcześniejszego podniesienia przez Bank Anglii stóp procentowych wzmocniła funta szterlinga. Jednak po tym, jak jastrzębia decyzja amerykańskiej Rezerwy Federalnej umocniła dolara, a Wielka Brytania odnotowała ponad 11 000 nowych infekcji brytyjska waluta spadł aż o 0,5 proc. (do kwoty 1,3855 dolara). Jest to najsłabszy wynik od 4 maja. Wiele wskazuje na to, że niekorzystna tendencja będzie się utrzymywać.

„Początkowy optymizm wynikający z wczesnego wprowadzenia szczepionek w Wielkiej Brytanii maleje,” – powiedziała Jane Foley, szefowa ds. strategii walutowej w Rabobank w Londynie. „Wzrost zachorowań na koronawirusa bezspornie nie jest dobrą wiadomością. Oznacza to między innymi, że Wielka Brytania będzie wykluczona z listy bezpiecznych destynacji Unii Europejskiej.”

Zgodnie z modelem wyceny opcji Bloomberga, istnieje obecnie 21 proc. szans na to, że do końca bieżącego wartość funta spadnie do 1,20 dolara, czyli do najniższego poziomu od marca 2020 roku.

Od momentu gdy Fed przyspieszył tempo zaostrzania polityki monetarnej wycena brytyjskiej waluty obniżyła się o 1,6 proc. Zwiększony popyt na pozycje funta sugeruje, że inwestorzy nie obawiają się zbytnio decyzji jakie może podjąć Bank Anglii.

Brytyjska waluta ucierpiała również po tym, jak wolumen towarów sprzedawanych w sklepach i Internecie, po bezprecedensowym wzroście o 9,2 proc. w kwietniu, zmniejszył się w maju o 1,4 proc. Na ograniczenie wartości sprzedaży w handlu miała przede wszystkim wpływ decyzja rządu o ponownym otwarciu restauracji i barów.

Nastroje na rynkach zważyła również porażka konserwatystów w specjalnych wyborach parlamentarnych w jednej z dzielnic Londynu, która dotąd była twierdzą partii rządzącej.

„Wydaje się, że kurz zaczyna opadać po niespodziance jaką zrobiła Rezerwa Federalna w tym tygodniu, a decyzja BOE (Bank of England- przyp. red.) pojawi się w przyszłym tygodniu,” – powiedział Ned Rumpeltin, szef strategii walutowej w Toronto-Dominion Bank. To może zatrzymać presję spadkową i nie zaskoczyłoby ekspertów silny wzrost zainteresowania kupnem brytyjskiej waluty, jeśli funt spadnie do 1,38 USD, dodał Rumpeltin.