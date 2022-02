Bitcoin jest mniej więcej cztery razy bardziej niestabilny niż złoto, napisali analitycy w notatce opublikowanej we wtorek. Oszacowali, że w scenariuszu, w którym różnica zmienności zawęzi się do trzech razy, wartość godziwa wzrośnie do 50 000 dolarów.

„Największym wyzwaniem dla bitcoina w przyszłości jest jego zmienność oraz cykle boomów i spadków, które utrudniają dalsze zaakceptowanie go przez instytucje (finansowe- przyp. red.)” – uważają stratedzy.

Według Panigirtzoglou, aby teoretycznie zrównoważyć wartość całego złota inwestycyjnego znajdującego się w prywatnych rękach z rynkowa wycena jednego bitcoina powinna wynosić 150 000 dolarów. Od zeszłego roku wzrosła o 4 000 dolarów.

Stratedzy stwierdzili również, że styczniowa korekta cen kryptowaluty w nie przypominała „kapitulacji” z maja zeszłego roku, kiedy to bitcoin stracił 50 proc. swojej wartości. Niemniej jednak wskaźniki, takie jak odsetki od otwartych kontraktów terminowych i rezerwy na giełdach, wskazują obecnie na „dłuższy, a tym samym bardziej niepokojący trend redukcji pozycji”, który rozpoczął się w listopadzie, uważają analitycy.