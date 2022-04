"Kurs EUR/PLN oczekuje przede wszystkim na jutrzejsze rozstrzygnięcia jeśli chodzi o krajową politykę pieniężną. Mam tu na myśli środowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej i czwartkową konferencję prezesa NBP, które rzucą więcej światła na perspektywy trwającego cyklu podwyżek. To będą kluczowe wydarzenia tego tygodnia, jeśli chodzi o krajowy rynek finansowy, a w zależności od tego, co usłyszymy, kształtować się będzie kurs złotego. Zmiany nie powinny być duże, ale wydaje mi się, że prezes Glapiński nie spełni tych agresywnych oczekiwań rynku widocznych chociażby w notowaniach kontraktów FRA, które wyceniają szybki wzrost stopy referencyjnej do poziomu 6,0 proc. Wydaje mi się, że tak agresywne stwierdzenia nie będą padać w czwartek, co może stać się źródłem rozczarowań dla niektórych inwestorów, a przez to czynnikiem działającym na niewielkie osłabienie złotego" - powiedział PAP Biznes ekonomista Banku Millennium, Mateusz Sutowicz.

Od października 2021 r. RPP podwyższyła stopę referencyjną łącznie o 340 pb do 3,50 proc. w marcu br. Ankietowani przez PAP Biznes ekonomiści spodziewają się, że RPP na posiedzeniu w dn. 6 kwietnia siódmy raz z rzędu podniesie stopy procentowe - o 50 lub 75 pb do 4,0-4,25 proc.

"Część rynku obstawia podwyżkę o 50 pb, część o 75 pb, więc ktoś będzie niezadowolony. Nasza prognoza to 50 pb i taki scenariusz spowodowałby, że po podwyżce o 75 pb w marcu RPP zmniejszyłaby tempo zacieśniania polityki pieniężnej. Byłyby to podwaliny pod schłodzenie oczekiwań rynku przed konferencją prezesa Glapińskiego. Podsumowując, podwyżka o 50 pb byłaby przyjęta mniej entuzjastycznie, jeśli chodzi o perspektywę złotego, natomiast o 75 pb podtrzymałaby scenariusz agresywnych rynkowych oczekiwań i przesunęłaby złotego o ok. 1-2 gr niżej w oczekiwaniu na czwarte" – dodał ekonomista.

Przed pandemią koronawirusa, do marca 2020 r., stopa referencyjna przez 5 lat utrzymywała się na poziomie 1,50 proc.

W czwartek o godz. 15.00 odbędzie się konferencja prezesa NBP Adama Glapińskiego.

Po godzinie 15.30 EUR/PLN rósł o 0,37 proc. do 4,634, a USD/PLN zwyżkował o 0,46 proc. do 4,227. EUR/USD zniżkował o 0,10 proc. do 1,096.

RYNEK DŁUGU

"Na rynku długu także dominuje oczekiwanie na decyzję RPP i wystąpienie prezesa NBP, ale zmienność pojawi się prawdopodobnie już jutro, a w szczególności w czwartek podczas wystąpienia prezesa Glapińskiego" – powiedział Mateusz Sutowicz.

Na rynkach bazowych dochodowości 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych zwyżkowały o 4,0 pb do 2,45 proc., a niemieckich rosły o 5,7 pb 0,577 proc.