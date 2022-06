Reklama

Po 10:51 w Londynie największy cyfrowy token odbił się od swojej najniższej wartość o 2386 dolarów osiągając poziom 22.420 dolarów. Oznacza to, że całkowita strata wyniosła tylko 3,4 proc. W ślady bitcoina poszedł tez ether, który również zanotował spadek wartości, natomiast altcoiny, takie jak solana, avalanche i polkadot, zaliczyły zwyżki notowań.

Obecnie cały świat zaostrza się politykę pieniężną i chcąc zwalczyć inflację wysysa nadmiar gotówki z globalnych rynków. Działania banków centralnych negatywnie odbiły się na kryptowalutach, które stały się pierwszą ofiarą ucieczki od aktywów spekulacyjnych. Każde dalsze osłabienie wyceny tokenów wywołuje lawinę pytań: czy rynek sięgnął już dna, czy to najlepszy moment na zakup kryptowalut?

„Niektórzy kupujący czekali na okazję do zakupu na spadkach i właśnie dlatego bitcoin spadł do najniższych poziomów”, powiedział Sathvik Vishwanath, dyrektor generalny giełdy kryptograficznej Unocoin z Bengaluru w Indiach. Ale radość z zakupu może bardzo szybko przeminąć, ponieważ inwestorzy detaliczni nadal bardzo nerwowo reagują na działania regulatorów zmniejszające płynność, dodał Vishwanath.

Cios od Celsiusa

Platforma pożyczkowa kryptowalut Celsius zamroziła w poniedziałek wypłaty, czym pogłębiła obawy o problemy w sektorze aktywów cyfrowych, wyznaczając nowy kryzys zaledwie miesiąc po tym, jak upadek stablecoina Terra wstrząsnął rynkiem tokenów. Wiadomość o decyzji Celsiusa spowodowała w poniedziałek obniżenie ogólnej kapitalizacji rynku kryptowalut poniżej 1 biliona dolarów po raz pierwszy od stycznia 2021 roku. Niektórzy obserwatorzy rynku przewidują, że to nie koniec problemów Celsiusa.

„Run na Celciusa może mieć większy wpływ na cały rynek niż bardzo bolesny, ale jednak odosobniony upadek ekosystemu Terra”– poinformowała Noelle Acheson, szefowa ds. analiz rynkowych w Genesis Global Trading na Twitterze w poniedziałek. „Ta implozja może wpłynąć na wiele ekosystemów, ponieważ Celsius ma szereg aktywów wykorzystywanych na kilku platformach”- dodała Acheson.

Kamyk wywołał lawinę

Handlowcy monitorują również platformę MicroStrategy, której duża pozycja na bitcoinie nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Firma zainwestowała pieniądze i być może będzie musiała złożyć dodatkowe zabezpieczenie pożyczki, ponieważ bitcoin testuje kluczowy zakres cen, który osiągnął w zeszłym miesiącu.

W poniedziałek z rynków kryptowalut zniknęło ponad 1,1 miliarda dolarów – około 685 milionów dolarów w przypadku długiej i 468 milionów dolarów w przypadku krótkiej sprzedaży, podał Coinglass. To najwięcej w przypadku długich i krótkich pozycji w ciągu co najmniej ostatnich trzech miesięcy, wynika z danych.

Akcje powiązane z kryptowalutami w Azji, takie jak Monex Group i SBI Holdings, wycofały się we wtorek z powodu kiepskiego nastroju na rynku.

Niektórzy stratedzy szukają oznak, że wycena kryptowalut osiągnęła już dno. Mark Newton z Fundstrat Global Advisors powiedział, że bitcoin „zbliża się do średnioterminowych poziomów wsparcia, co sugeruje, że spadki zakupów powinny odbić do końca drugiego kwartału”.