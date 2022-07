Reklama

Zdaniem 60 proc. z badanych, którzy wzięli udział w ankiecie MLIV Pulse, jest bardziej prawdopodobne, że cena najpopularniejszej waluty spadnie do 10 tys. dol., niż wzrośnie do 30 tys. Pozostała część respondentów ma bycze nastawienie. W tej chwili bitcoin jest wyceniany nieco powyżej 20 tys. dol.

Inwestorzy ryku krypto mają bardzo niedźwiedzie nastawienie. To skutek wielu wydarzeń, w tym problemów kryptowalutowych pożyczkodawców, załamania cen wielu cyfrowych walut oraz zmiany polityki banków centralnych, które przyczyniły się do bessy na Wall Street ciągnącej za sobą rynek krypto.

Z danych skompilowanych przez CoinGeko wynika, że z rynku krypto wyparowało w porównaniu do końcówki zeszłego roku około 2 bln „zielonych”.

Jak inwestorzy postrzegają bitcoina

Jeszcze niedawno wielbiona cyfrowa waluta jest przez dużą część inwestorów uważana za „śmieciową”. Szczególnie przez inwestorów detalicznych: z tym stwierdzeniem zgodziło się 24 proc. ankietowanych. W przypadku profesjonalnych inwestorów to 18 proc. Dla około jednej czwartej bitcoin to co najmniej „przyszłość”.

Bitcoin stracił ponad dwie trzecie swojej wartości w porównaniu z listopadem 2021 roku. Poprzednio jego wycena była na poziomie 10 tys. dol. pod koniec 2020 roku.

Według partnera w Tribe Capital Jareda Madfesa negatywne nastroje wśród inwestorów wynikają ze strachu panującego w tej chwili na rynku finansowym, nie tylko kryptowalutowym.

Rządowa regulacja krypto

Rynek krypto będzie się musiał niedługo zapewne zmierzyć z ofensywą rządów i regulacyjnymi naciskami. Większość respondentów badania uważa, że to dla niego korzystny kierunek, który może zwiększyć pewność siebie inwestorów i akceptację cyfrowych walut wśród instytucjonalnych i detalicznych kupujących.

Zdaniem inwestorów obecny kryzys na rynku nie osłabi pozycji bitcoina i ethera. Jedna ze wspomnianych dominujących walut będzie zdaniem ich większości siłą napędową rynku w ciągu nadchodzących pięciu lat. Zdaniem niektórych kluczową rolę zaczną odgrywać cyfrowe waluty banków centralnych.