Podczas gdy Fed potwierdził w ostatnich tygodniach swoje jastrzębie podejście do polityki monetarnej, Narodowy Bank Polski na ostatnim posiedzeniu utrzymał stopy procentowe bez zmian i to pomimo silnej presji inflacyjnej, co zapowiada gorsze perspektywy dla złotego niż wcześniej oczekiwano. W tej sytuacji analitycy UBS podnieśli prognozę dla par walut USDPLN i EURPLN, co odzwierciedla pogarszającą się relatywną dynamikę monetarną.

Wpływ na potencjalne osłabienie polskiej waluty mają również wyzwania gospodarcze Europy i wojna na Ukrainie. Aneksja przez Rosję okupowanych terytoriów ukraińskich, i jej wpływ na eksport surowców może pogłębić europejską recesję, której oczekuje się w nadchodzących kwartałach. Globalne banki centralne prawdopodobnie będą nadal zacieśniać politykę monetarną w obliczu szerokiej presji inflacyjnej. To jest trudne okoliczności dla złotego.

Kurs dolara - prognozy

Według szacunków UBS na koniec IV kwartału 2022 r. za dolara trzeba będzie zapłacić 5,21 zł. Wcześniej UBS prognozował, że na koniec roku jeden dolar będzie kosztował 4,90 zł. W ocenie banku w kolejnych kwartałach złoty nieco wzmocni się w relacji do dolara do poziomów: 5,05 zł w pierwszym kwartale 2023 r., 4,85 zł w drugim kwartale i 4,61 zł w trzecim kwartale 2023 r.

Kurs euro - prognozy

UBS ograniczył także prognozę wzrostu kursu złotego na najbliższe cztery kwartały w relacji do euro. Na koniec czwartego kwartału 2022 roku UBS przewiduje poziom kursu dla pary walutowej EURPLN na poziomie 5,00 zł. W pierwszym kwartale 2023 r. analitycy zakładają kurs 4,85 zł, w drugim 4,75 zł, a w trzecim kwartale 2023 r. 4,70. Poprzednie prognozy były na poziomie odpowiednio 4,70, 4,64, 4,64 i 4,64.

Data USDPLN EURPLN kurs z 10 październik 2022 r. 5,02 4,87 prognoza na grudzień 2022 r. 5,21 5,00 prognoza na marzec 2023 r. 5,05 4,85 prognoza na czerwiec 2023 r. 4,85 4,75 prognoza na wrzesień 2023 r. 4,61 4,70 Źródło: UBS

„Chociaż ostatnie dane o aktywności, takie jak sprzedaż detaliczna i produkcja przemysłowa, są silniejsze niż oczekiwano, polska gospodarka prawdopodobnie jeszcze bardziej zwolni w nadchodzących miesiącach. Bilans zewnętrzny Polski pozostaje słaby, co jest przeszkodą dla złotego. Jednak w porównaniu z wieloma europejskimi konkurentami średnioterminowe perspektywy wzrostu Polski pozostają, naszym zdaniem, korzystne” – czytamy w raporcie.

Jak zastrzega UBS, głęboka recesja w Europie lub eskalacja wojny na Ukrainie z udziałem wojsk NATO mogą osłabić złotego bardziej niż wynika z prognoz. Natomiast poprawiająca się sytuacja podaży energii, mniej obaw o wzrost gospodarczy czy inflację oraz interwencje NBP mogłyby wesprzeć walutę.