Złoty w czwartek ok. godz. 8.20 osłabł w stosunku do euro o 0,13 proc., do 4,84 zł, a do franka szwajcarskiego o 0,09 proc., za którego trzeba było płacić 5 zł.

Reklama

Polska waluta umocniła się wobec dolara amerykańskiego o 0,04 proc., którego wyceniano na 4,99 zł.

W środę ok. godz. 17 euro kosztowało 4,84 zł, dolar 4,99 zł, a frank szwajcarski – 5 zł.

aop/ je/