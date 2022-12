We wtorek około godz. 17.00 euro traciło do złotego 0,25 proc. i kosztowało nieco ponad 4,69 zł. Dolar około godz. 17.00 tracił do złotego ponad 0,4 proc. i kosztował 4,47 zł. Złoty zyskiwał także nieznacznie do franka szwajcarskiego, który kosztował blisko 4,76 zł.

Reklama

ab/ joz/