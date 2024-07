Złoty tanieje. Ile kosztują dolar i frank? [23.07.2024]

Złoty we wtorek rano taniał w stosunku do głównych walut. Euro ok. godz. 8.15 kosztowało prawie 4,28 zł, dolar nieco ponad 3,93 zł, a frank szwajcarski był wyceniany na prawie 4,42 zł.