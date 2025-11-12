Obowiązkowy przegląd kominiarski 2025/2026 – o tym musisz pamiętać!

Każdy właściciel domu jednorodzinnego i zarządca budynku ma ustawowy obowiązek wykonywania przeglądu przewodów kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Wynika to z art. 62 Prawa budowlanego. Zlekceważenie tego obowiązku może skończyć się mandatem, a w razie kontroli nadzoru budowlanego – jeszcze wyższymi karami.

Dlaczego to takie ważne? Zagrożenia w sezonie grzewczym

Brak regularnych kontroli to nie tylko kwestia formalna. Niewyczyszczony lub uszkodzony komin to ryzyko:

zatrucia czadem – tlenek węgla jest bezwonny i śmiertelnie niebezpieczny,

– tlenek węgla jest bezwonny i śmiertelnie niebezpieczny, pożaru sadzy w kominie ,

, odmowy wypłaty odszkodowania np. w razie pożaru przez ubezpieczyciela, jeśli nie ma aktualnego protokołu z przeglądu.

Jak często trzeba robić przegląd komina?

Przegląd komina jest obowiązkowy i trzeba go wykonywać raz w roku – pełny przegląd techniczny przewodów kominowych,

Czyszczenie przewodów kominowych powinno się wykonywać:

4 razy w roku przy opalaniu paliwem stałym (np. węglem, drewnem),

przy opalaniu paliwem stałym (np. węglem, drewnem), 2 razy w roku przy opalaniu gazem płynnym i olejem opałowym,

przy opalaniu gazem płynnym i olejem opałowym, 1 raz w roku przy gazie ziemnym.

Kto wykonuje przegląd kominiarski?

Przegląd musi przeprowadzić osoba z uprawnieniami kominiarskimi (mistrz kominiarski) albo osoba z uprawnieniami budowlanymi w zakresie instalacji kominowych. Wejdź na stronę zone.gunb.gov.pl/pl/sprawdz-osobe-uprawniona i wpisz dane kominiarza – system pokaże, czy ma aktualne uprawnienia.

Od września 2023 roku obowiązuje system e-protokołów – kominiarz wprowadza protokół z przeglądu bezpośrednio do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Dzięki temu urzędy mogą łatwo sprawdzić, czy w danym budynku wykonano obowiązkowy przegląd.

Jak sprawdzić, czy przegląd kominiarski był zrobiony?

Podczas przeglądu właściciel budynku może poprosić kominiarza wydrukowanie lub przesłanie potwierdzenia wprowadzenia protokołu, Status można też sprawdzić również w systemie CEEB, do którego dostęp mają również urzędy i nadzór budowlany. Jak to zrobić?

Wchodzimy na stronę ceeb.gov.pl i klikamy zaloguj się.

Logujemy się Profilem Zaufanym, poprzez e-Dowód, bankowość elektroniczną lub przez aplikację mObywatel.

Po zalogowaniu wybieramy swój budynek z listy (jeśli jest zgłoszony do CEEB) i możesz sprawdzić czy kominiarz wprowadził e- protokół.

Kto i kiedy wykonuje kontrolę przeglądu kominiarskiego?

To czy nieruchomość ma aktualny okresowy przegląd kominiarski może sprawdzić Nadzór budowlany, albo straż miejska. Kontrole takie często odbywają się po zgłoszeniu sąsiadów jeśli z komina się "kopci". Jest też zawsze wykonywana po interwencji straży pożarnej. W niektórych gminach inspektorzy sprawdzają, czy mieszkańcy nie palą niedozwolonymi paliwami i czy komin oraz instalacja są sprawne.

Ważne: Po pożarze firma ubezpieczeniowa zawsze żąda protokołu z przeglądu kominowego. Brak wpisu w CEEB, to ryzyko odmowy wypłaty odszkodowania.

Kary za brak przeglądu kominiarskiego

Jeśli kontrola wykaże brak ważnego przeglądu:

mandat do 500 zł (nałożony np. przez straż miejską),

(nałożony np. przez straż miejską), w postępowaniu sądowym grzywna może być dużo wyższa,

ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania po pożarze lub zaczadzeniu.

Pompa ciepła a obowiązek przeglądu kominiarskiego – kiedy naprawdę trzeba go wykonać?

Właściciele domów, którzy ogrzewają budynek wyłącznie pompą ciepła lub prądem, mogą odetchnąć z ulgą. W ich przypadku nie ma obowiązku wykonywania przeglądów kominiarskich. Takie instalacje nie wytwarzają spalin, więc nie potrzebują komina ani regularnego czyszczenia przewodów.

Sytuacja zmienia się jednak, gdy pompa ciepła jest częścią systemu hybrydowego, czyli współpracuje z kotłem gazowym, olejowym albo na paliwo stałe. Jeśli w czasie mrozów urządzenie wspomaga się drugim źródłem ciepła, które wymaga komina, coroczny przegląd kominiarski staje się obowiązkowy.

W praktyce oznacza to, że: