Czternastka dla górników w 2025 roku. Najważniejsze informacje związane z 14 pensją dla górników

Czternasta pensja (nagroda roczna) dla górników w 2025 roku to dodatkowe świadczenie równowartości miesięcznego wynagrodzenia, wypłacane zazwyczaj w styczniu lub lutym na podstawie układów zbiorowych pracy w spółkach górniczych. Jest to świadczenie wypłacane pracownikom spółek węglowych, którego termin i zasady są zazwyczaj regulowane w układach zbiorowych pracy, choć rzadko ulegają dużym zmianom z roku na rok.

Oczekiwany termin wypłaty nagrody rocznej dla górników

W przypadku nagrody rocznej za rok 2024, która będzie wypłacana w roku 2025, termin wypłaty tradycyjnie przypada na początek roku kalendarzowego. Jest to standardowa praktyka w branży, mająca na celu zapewnienie górnikom dodatkowych środków po zakończeniu roku obrachunkowego. W większości kluczowych spółek, takich jak Polska Grupa Górnicza (PGG), ustalone terminy wypłat przewidują, że środki powinny trafić na konta pracowników do 15 lutego. Podobnie, w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW), w poprzednich latach wypłata Nagrody Rocznej odbywała się zazwyczaj w lutym. Ostateczny, precyzyjny termin zależy zawsze od wewnętrznych ustaleń i podpisanych porozumień w danej spółce, ale historycznie styczeń lub pierwsza połowa lutego są najbardziej prawdopodobne.

Wysokość nagrody rocznej i zasady jej ustalania

Wysokość czternastej pensji jest z reguły ściśle powiązana z miesięcznym wynagrodzeniem pracownika. Zazwyczaj stanowi ona równowartość pełnej pensji, obliczonej na podstawie określonych składników wynagrodzenia i średniej z poprzedniego okresu. Warto jednak pamiętać, że warunki jej przyznania i ostateczna kwota mogą różnić się w zależności od przedsiębiorstwa. Na przykład: W niektórych spółkach część Nagrody Rocznej może być powiązana z wynikami finansowymi lub wykonaniem planów wydobywczych przez daną kopalnię, co ma stanowić dodatkowy element motywacyjny dla załogi.

Nagroda roczna dla górników w Polskiej Grupie Górniczej (PGG)

Polska Grupa Górnicza planuje wypłatę nagrody barbórkowej (ok. 12 000 zł brutto, zbliżonej do miesięcznej pensji) 28 listopada 2025, ale czternastka jako osobne świadczenie roczne jest gwarantowana porozumieniami płacowymi i zależy od wyników finansowych. Historycznie PGG wypłacała 14. pensję w terminie, z podziałem środków proporcjonalnie do wydobycia.​

Nagroda roczna w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW)

W JSW nagroda roczna (czternastka) budzi kontrowersje ze względu na problemy finansowe; zarząd rozważał wypłatę w ratach, ale ostateczne decyzje zależą od zysków i negocjacji ze związkami zawodowymi. Wypłata barbórki (grudzień) jest pod znakiem zapytania, a czternastka może być wstrzymana lub zmodyfikowana w 2025 roku.

14 pensja dla górników a 14 emerytura

​Uwaga: Należy odróżnić 14. pensję dla górników (nagrodę roczną dla pracowników) od 14. emerytury (dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów), która w 2025 roku ma być wypłacona w sierpniu lub we wrześniu.

Podsumowując, czternastka dla górników w 2025 roku zostanie wypłacona na początku roku, a jej wysokość będzie odpowiadać mniej więcej pełnemu miesięcznemu wynagrodzeniu pracownika.