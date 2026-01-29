Marka Izera przechodzi do historii - co dalej polskimi samochodami elektrycznymi?

Jak podaje serwis Interia, rzecznik spółki ElectroMobility Poland potwierdził, że projekt samochodu Izera nie będzie rozwijany w dotychczasowym kształcie. Innymi słowy, jest to całkowite zakończenie prac nad rozpoczęciem produkcji zupełnie nowej marki samochodów, która - wedle wcześniej informacji jest gotowa od prawie dwóch lat.

Jednocześnie spółka ma plany, aby odejść od pomysłu, wedle którego budowa marki miałaby się odbywać poprzez tworzenie samochodów, wykorzystujących licencjonowane technologie. W miejsce dotychczasowych prac przedsiębiorstwo chce postawić na HUB R+D (ang. research and development - badania i rozwój) i realizacji czegoś zupełnie nowego.

Co bardzo ciekawe, wszystko to ma odbywać się wraz z partnerem bezpośrednio z branży motoryzacyjnej. Ten jednak nie został jeszcze wybrany, a rozmowy w tej materii prowadzone są z podmiotami z Azji, Europy lub Ameryki. Warto też podkreślić, że taka "europejska marka" nie będzie też w pełni własnością EMP. Wszystko ma działać na modelu joint venture, zakładając współwłasność projektu z owym partnerem branżowym.

Rząd daje 4,5 mld złotych, ale stawia warunki

Na potrzeby realizacji nowego konceptu ElectroMobility Poland ma zostać przekazane aż 4,5 mld złotych z Krajowego Planu Odbudowy. Nie będą to jednak środki przekazane w formie dotacji, a pożyczki. To zaś nakłada na EMP konieczność wskazania, czy będzie to inwestycja opłacalna i przede wszystkim będzie ona musiała zostać konkretnie rozliczona.

Wydaje się to całkiem uzasadniona zmiana, zwłaszcza jeśli spojrzy się w stronę tego, jak wyglądało to do tej pory. Aktualnie wydatki na rozwój polskiej marki samochodowej pochłonął ponad 500 mln zł, a stare zasady inwestycji zakładały nawet 6 mld złotych dotacji.

Dodatkowo rząd jasno i bardzo stanowczo podkreśla, że nie zgodzi się na inwestycję, która ograniczy rolę Polski do montowni gotowych części. Warunkiem projektu ma być transfer technologii i trwałe ulokowanie tego w naszym kraju.

Sama spółka także podkreśla, że jest to jej celem. Ambicją jest nie tylko inżynieria oraz rozwój, ale także kształtowanie łańcuchów dostaw.