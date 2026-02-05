Ile wyniesie waloryzacja emerytur od 1 marca 2026? (wskaźnik waloryzacji)

Waloryzacja to coroczny proces, który ma na celu utrzymanie realnej wartości świadczeń emerytalno-rentowych. Zgodnie z ustawą, wskaźnik waloryzacji opiera się na średniorocznym wskaźniku inflacji oraz o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia z roku poprzedniego. Szacuje się, że świadczenia wzrosną o 4,88 proc.

Jak ZUS wylicza podwyżki dla seniorów?

Mechanizm jest prosty: kwota Twojego świadczenia brutto jest mnożona przez ogłoszony przez rząd wskaźnik. Warto pamiętać, że waloryzacji podlegają wszystkie świadczenia emerytalno-rentowe przyznane do końca lutego 2026 roku. Podwyżka następuje automatycznie - nie trzeba składać żadnych wniosków.

Ile wyniesie emerytura minimalna 2026?

Podwyżka wskaźnikowa oznacza automatyczny wzrost emerytury minimalnej. Jest to kwota, poniżej której ZUS nie może wypłacić świadczenia osobie posiadającej wymagany staż pracy (20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn). Od 1 marca 2026 roku najniższe świadczenie wzrośnie o wskaźnik waloryzacji, co bezpośrednio przełoży się także na wysokość zbliżającej się "trzynastki", którą seniorzy otrzymają już w kwietniu. Obecnie minimalna emerytura, od 1 marca 2025 roku, wynosi 1878,91 zł brutto (ok. 1709,81 zł "na rękę"). W związku z tym minimalna emerytura po waloryzacji o 4,88 proc. od 1 marca 2026 roku może wzrosnąć o 91,69 zł brutto, osiągając poziom 1970,60 zł brutto. W praktyce oznacza to wzrost netto o około 83,44 zł, co przekłada się na około 1800 zł "na rękę" dla seniora otrzymującego świadczenie minimalne.

Wyliczenia emerytur 2026. Ile dostaniesz "na rękę" po waloryzacji 4,88 proc.?

Od 1 marca 2026 roku Twoja emerytura może wzrosnąć o prognozowane 4,88 proc., co w praktyce oznacza konkretne zmiany w portfelu.

Jeśli obecnie pobierasz 2 000 zł brutto, Twoje świadczenie wzrośnie do 2 097,60 zł brutto, co po odjęciu składki zdrowotnej da Ci 1 908,82 zł na rękę, czyli o blisko 89 zł więcej niż dotychczas.

W przypadku emerytury wynoszącej 3 000 zł brutto, nowa kwota wyniesie 3 146,40 zł brutto, a wypłata netto zamknie się w kwocie 2 785,22 zł, co oznacza wzrost o ponad 115 zł miesięcznie.

Osoby otrzymujące 4 000 zł brutto po waloryzacji zobaczą na koncie 4 195,20 zł brutto, co przełoży się na 3 614,83 zł netto i realną podwyżkę o prawie 155 zł.

Przy wyższych świadczeniach, takich jak 5 000 zł brutto, nowa stawka to 5 244 zł brutto, co po opłaceniu danin daje 4 443,24 zł na rękę, czyli o 193 zł więcej.

Natomiast przy emeryturze na poziomie 6 000 zł brutto, kwota ta wzrośnie do 6 292,80 zł brutto, co przełoży się na wypłatę netto w wysokości 5 271,31 zł, dając solidny wzrost o ponad 231 zł każdego miesiąca.

Warto zaznaczyć jednak, że ostateczne kwoty mogą się różnić w zależności od indywidualnych odliczeń podatkowych oraz ostatecznego komunikatu GUS o wskaźniku inflacji.

Czy musisz składać wniosek do ZUS o waloryzację?

To jedno z najczęstszych pytań zadawanych przez seniorów. Odpowiedź brzmi: NIE. Waloryzacja odbywa się z urzędu. Oznacza to, że ZUS sam przeliczy Twoje świadczenie, a wyższa kwota wpłynie na konto w dotychczasowym terminie wypłaty. Każdy emeryt i rencista otrzyma również listowną decyzję z informacją o nowej wysokości świadczenia – wysyłka listów zazwyczaj trwa przez cały kwiecień.

Waloryzacja a 13. i 14. emerytura - jak zmienią się dodatki?

Wzrost świadczeń ma kluczowe znaczenie dla dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych:

13. emerytura: Zostanie wypłacona w kwietniu w wysokości nowej emerytury minimalnej obowiązującej od 1 marca.

14. emerytura: Jej podstawowa wysokość również jest powiązana z emeryturą minimalną, choć przy "czternastce" obowiązuje próg dochodowy i zasada "złotówka za złotówkę".

Kiedy nastąpi wypłata trzynastej emerytury w 2026 roku? Oto harmonogram ZUS

Wypłata trzynastej emerytury rozpocznie się 1 kwietnia 2026. Pieniądze trafią do seniorów zgodnie z harmonogramem wypłat ich podstawowych emerytur. Standardowe terminy wypłat emerytur przez ZUS to: 1 dzień każdego miesiąca, 6 dzień każdego miesiąca, 10 dzień każdego miesiąca, 15 dzień każdego miesiąca, 20 dzień każdego miesiąca oraz 25 dzień każdego miesiąca. Co ważne, jeśli ustalony termin przypada na sobotę, niedzielę lub dzień wolny od pracy, to przelew realizowany jest wcześniej. Terminy wypłat z ZUS w kwietniu 2026 wyglądają następująco:

1 kwietnia (środa) – wypłaty bez zmian;

3 kwietnia (piątek) – w tym terminie zostaną wypłacone świadczenia, które miałyby zostać wypłacone 6 kwietnia (Poniedziałek Wielkanocny);

10 kwietnia (piątek) – wypłaty bez zmian;

15 kwietnia (środa) – wypłaty bez zmian;

20 kwietnia (poniedziałek);

24 kwietnia (piątek) – w tym terminie zostaną wypłacone świadczenia, które miałyby zostać wypłacone 25 kwietnia (sobota).

Wynika z tego, że osoby, które otrzymują swoje emerytury 6 i 25 dnia każdego miesiąca - w tym roku otrzymają trzynastkę wcześniej.

Często zadawane pytania (FAQ) - Waloryzacja emerytur i rent 2026