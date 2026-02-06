rozwiń >

Ile wyniesie 13. emerytura "na rękę" w 2026 roku?

Trzynastka jest wypłacana w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca. Szacuje się, że w 2026 roku kwota ta może wynieść ok. 1971 zł brutto. To, ile dokładnie otrzymasz na konto, zależy od Twojej podstawowej emerytury. Osoby z najniższymi świadczeniami (do 2500 zł brutto) mogą liczyć na około 1794 zł netto. W ich przypadku od trzynastki pobierana jest tylko składka zdrowotna, a podatek dochodowy wynosi zero złotych dzięki wysokiej kwocie wolnej. Seniorzy z wyższymi emeryturami otrzymają nieco mniej - około 1620-1700 zł netto - ponieważ od ich dodatku ZUS potrąci również zaliczkę na podatek.

Jakie korzyści daje legitymacja emeryta-rencisty w 2026 roku? Sprawdź aktualne ulgi
Jakie korzyści daje legitymacja emeryta-rencisty w 2026 roku? Sprawdź aktualne ulgi

Zobacz również

Drugi przelew w kwietniu: Dodatek osłonowy 2026

Wielu seniorów w kwietniu 2026 roku zobaczy na koncie dwa osobne przelewy. Drugi z nich to dodatek osłonowy, który ma pomóc w pokryciu rosnących kosztów energii i żywności. Świadczenie to przysługuje osobom, których dochód nie przekracza 2100 zł miesięcznie (w gospodarstwie jednoosobowym). Kwoty dodatku wahają się od kilkuset do nawet ponad tysiąca złotych rocznie, w zależności od tego, jak liczna jest rodzina i jakiego paliwa używa do ogrzewania domu. Co ważne - trzynasta i czternasta emerytura nie wliczają się do dochodu przy ustalaniu prawa do tego dodatku, więc nie musisz się obawiać, że przez trzynastkę stracisz prawo do pomocy.

Wypłaty emerytur w lutym 2026. ZUS zmienił terminy wypłat dla tysięcy seniorów. Sprawdź harmonogram
Wypłaty emerytur w lutym 2026. ZUS zmienił terminy wypłat dla tysięcy seniorów. Sprawdź harmonogram

Zobacz również

Pomoc z MOPS – dodatkowe pieniądze dla najuboższych

Oprócz trzynastki z ZUS, osoby w najtrudniejszej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o celowe zasiłki z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS). W 2026 roku gminy dysponują specjalnymi funduszami na dofinansowanie zakupu leków, opału czy opłacenie mediów. Jeśli Twoja emerytura po waloryzacji nadal nie starcza na podstawowe potrzeby, możesz złożyć wniosek o zasiłek okresowy. W kwietniu, łącząc trzynastkę z taką zapomogą, seniorzy o najniższych dochodach mogą realnie dysponować kwotą przekraczającą 3000 zł netto, co pozwala na uregulowanie zaległych rachunków lub wykupienie zapasu leków.

mObywatel 2.0 to hit wśród seniorów. Sprawdź, jak aktywować mLegitymację i oszczędzać na biletach i nie tylko
mObywatel 2.0 to hit wśród seniorów. Sprawdź, jak aktywować mLegitymację i oszczędzać na biletach i nie tylko

Zobacz również

Pułapka "zwrotu Podatku". dlaczego warto czekać na kwiecień?

Kwiecień to także czas rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Dzięki wysokiej kwocie wolnej od podatku (30 000 zł), seniorzy, którzy przez część roku płacili zaliczki na podatek od swoich emerytur, często otrzymują zwrot nadpłaconego podatku. Dla przeciętnego emeryta może to być dodatkowe kilkaset złotych, które wpłynie na konto niemal w tym samym czasie co trzynastka. To sprawia, że kwiecień jest finansowo najbezpieczniejszym miesiącem w roku dla osób starszych.

Podatek od pierścionka zaręczynowego w 2026 roku. Jak go kupić i nie narazić się Urzędowi Skarbowemu? Na to musisz uważać
Podatek od pierścionka zaręczynowego w 2026 roku. Jak go kupić i nie narazić się Urzędowi Skarbowemu? Na to musisz uważać

Zobacz również

Jak dostać te pieniądze? (Wnioski i terminy)

  • Trzynasta emerytura: Nie wymaga żadnego wniosku. ZUS wypłaci ją automatycznie wraz z kwietniową emeryturą.
  • Dodatek osłonowy: Wymaga złożenia wniosku w urzędzie gminy lub MOPS. Warto to zrobić jak najszybciej, by wypłata zbiegła się z trzynastką.
  • Zasiłki celowe: Wymagają wizyty w MOPS i udokumentowania trudnej sytuacji (np. rachunkami z apteki).
Dobra wiadomość z ZUS dla roczników 1949-1969. Te osoby mogą otrzymać specjalne świadczenie emerytalne
Dobra wiadomość z ZUS dla roczników 1949-1969. Te osoby mogą otrzymać specjalne świadczenie emerytalne

Zobacz również

FAQ - Najczęstsze pytania o trzynastą emeryturę w 2026 roku

  1. Czy komornik może zabrać dodatek do trzynastki? Nie. Zarówno trzynasta emerytura, jak i dodatek osłonowy czy zasiłki z MOPS są ustawowo wolne od zajęć komorniczych. Cała kwota musi trafić do Twoich rąk.
  2. Pobieram rentę socjalną - czy też dostanę dodatek? Tak, osoby na rencie socjalnej mają prawo do pełnej trzynastej emerytury na takich samych zasadach jak emeryci.
  3. Czy trzynastkę dostanę tylko raz? Tak, jest to świadczenie jednorazowe wypłacane raz w roku. Kolejny duży dodatek - czternastka - planowany jest na wrzesień 2026 roku.