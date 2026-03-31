Ryczałt energetyczny 2026 - wyższa kwota od ZUS

Dla seniorów i osób ze szczególnymi uprawnieniami marzec to tradycyjnie czas waloryzacji. Ryczałt energetyczny jest stałym dodatkiem pieniężnym, który ma na celu obniżenie kosztów opłat za energię.

Nowa stawka od 1 marca 2026: Po marcowej waloryzacji ryczałt wynosi 336,16 zł miesięcznie.

Dla kogo? Przysługuje m.in. kombatantom, żołnierzom zastępczej służby wojskowej, wdowom lub wdowcom po tych osobach oraz osobom pobierającym emeryturę lub rentę z tytułu zatrudnienia w kopalniach uranu.

Jak uzyskać? Należy złożyć wniosek ZUS-ER-3 wraz z zaświadczeniem potwierdzającym uprawnienia (np. decyzję Szefa Urzędu ds. Kombatantów). Raz przyznany dodatek jest wypłacany bezterminowo.

Bon Ciepłowniczy 2026 - ratunek przed drogim ogrzewaniem

W 2026 roku rządowy program osłonowy skupia się przede wszystkim na kosztach ciepła. Jest to wsparcie celowe, które w marcu 2026 roku wchodzi w kulminacyjną fazę rozliczeń za sezon zimowy.

Wsparcie przyznawane jest na podstawie dochodu za rok 2025: Gospodarstwo jednoosobowe: Dochód do 2500 zł netto. Gospodarstwo wieloosobowe: Dochód do 1700 zł netto na osobę.

Ważne: J eśli Twój dochód nieznacznie przekracza te limity, nadal możesz otrzymać pomoc dzięki mechanizmowi "złotówka za złotówkę". Kwota wsparcia zostanie pomniejszona o kwotę przekroczenia (minimalna wypłata to 20 zł).

Ile można otrzymać? Wysokość bonu w 2026 roku jest uzależniona od wzrostu cen u lokalnego dostawcy ciepła oraz wielkości rodziny. Stawki wahają się od 1000 zł do nawet 3500 zł w regionach najbardziej dotkniętych podwyżkami.

Dlaczego 31 marca 2026 to "ostatni dzwonek"?

Data ta pojawia się w kalendarzu urzędowym z dwóch powodów:

Rozliczenia sezonowe: Wiele gmin wyznaczyło marzec jako ostateczny termin składania wniosków o tzw. zasiłki celowe na opał oraz dopłaty do rachunków za gaz za pierwszy kwartał 2026 roku. Podmioty wrażliwe: 31 marca to ostateczny termin dla zarządców wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni na złożenie oświadczeń pozwalających utrzymać mechanizm ograniczenia cen ciepła dla mieszkańców w kolejnym kwartale.

Gdzie i jak złożyć wniosek w marcu 2026?

W 2026 roku system jest w pełni cyfrowy, co przyspiesza wypłaty, ale urzędy nadal dopuszczają formę tradycyjną dla seniorów.

Aplikacja mObywatel : To najprostsza ścieżka. W zakładce "Usługi" system automatycznie podpowiada dostępne dodatki i pobiera dane o dochodach z systemów skarbowych.

: To najprostsza ścieżka. W zakładce "Usługi" system automatycznie podpowiada dostępne dodatki i pobiera dane o dochodach z systemów skarbowych. Platforma ePUAP / Emp@tia : Pozwala na wysłanie wniosku bez wychodzenia z domu do właściwego urzędu gminy lub MOPS-u.

: Pozwala na wysłanie wniosku bez wychodzenia z domu do właściwego urzędu gminy lub MOPS-u. Wizyta w urzędzie (MOPS/GOPS): Pracownicy socjalni w marcu 2026 roku przyjmują wnioski papierowe od osób, które nie korzystają z komputera. Należy jednak liczyć się z kolejkami ze względu na kończący się okres rozliczeniowy.

Na co uważać? (Uwaga na oszustów!)

W marcu 2026 roku nasiliły się ataki phishingowe. Pamiętaj:

Urzędy nigdy nie proszą o numer PIN do karty w celu wypłaty bonu.

Nie klikaj w linki SMS informujące o "odłączeniu prądu z powodu braku wniosku o bon".

Oficjalne informacje znajdziesz wyłącznie na stronach gov.pl lub w aplikacji mObywatel.

Automatyczna waloryzacja i "zapomniani" beneficjenci

Pamiętaj, że o ile ryczałt energetyczny dla osób już go pobierających ZUS waloryzuje automatycznie (nie musisz składać nowego wniosku co roku, by otrzymać wyższą kwotę 336,16 zł), o tyle o bon ciepłowniczy trzeba wnioskować każdorazowo. W 2026 roku szczególną uwagę zwraca się na lokatorów mieszkań komunalnych i socjalnych - jeśli opłaty za ciepło są wliczone w Twój czynsz, a zarządca budynku nie dopełnił formalności do 31 marca, Twoje rachunki mogą gwałtownie wzrosnąć w drugim kwartale. Warto upewnić się w administracji, czy złożyli stosowne oświadczenie o zamrożeniu cen.

