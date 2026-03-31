Oddawanie odpadów już nie takie proste

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych działają w całej Polsce, ale coraz częściej obowiązują w nich dodatkowe kontrole. Sam fakt przywiezienia odpadów nie już nie wystarcza. W wielu miejscach trzeba udowodnić, że jest się mieszkańcem danej gminy, ma się złożoną deklarację śmieciową i regularnie opłaca wywóz odpadów. Bez spełnienia tych warunków pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia śmieci.

Nowy dokument, bez którego nie oddasz odpadów

Osoby chcące korzystać z PSZOK w Emowie (gmina Wiązowna), zobowiązane są do posiadania Paszportu Odpadowego. To rozwiązanie, które może zaskoczyć mieszkańców. Każde gospodarstwo domowe musi posiadać ten specjalny dokument przypisany do konkretnej deklaracji śmieciowej. Bez tego nie da się skorzystać z PSZOK-u.

Przy oddawaniu odpadów trzeba okazać Paszport Odpadowy oraz potwierdzić opłatę za śmieci. W innym przypadku odpady nie zostaną przyjęte.

Dodatkowo obowiązują konkretne limity związane z oddawaniem odpadów, m.in.

do 4 opon rocznie na gospodarstwo domowe,

na gospodarstwo domowe, do 5 m³ odpadów poremontowych rocznie, jednorazowo maksymalnie 2 m³.

To rozwiązanie ma ograniczyć nadużycia i sytuacje, w której ktoś oddaje więcej odpadów niż powinien, albo przywozi je spoza gminy.

To nie jest odosobniony przypadek

Choć w przypadku gminy Wiązowna pojawił się nowy dokument, podobne zasady funkcjonują już w wielu innych miejscach, tylko pod inną nazwą. Na przykład w gminie Mszana mieszkańcy muszą korzystać z karty PSZOK która potwierdza prawo do oddania odpadów, a w gminie Stara Biała wymagane jest oświadczenie o pochodzeniu odpadów oraz potwierdzenie zamieszkania. W wielu innych gminach konieczne jest okazanie dowodu osobistego i potwierdzenia opłat. Zasada jest wszędzie podobna, PSZOK nie jest już miejscem "dla każdego", tylko dla osób, które faktycznie płacą za system.

Gminy z miesiąca na miesiąc zaostrzają kontrole

Powód jest prosty. Samorządy coraz częściej wskazują na podrzucanie odpadów przez osoby spoza gminy, przekraczanie limitów przez mieszkańców, a koszty gospodarki odpadami wciąż rosną. W ciągu zaledwie kilku lat wydatki na gospodarkę odpadami wzrosły o ponad 70%, a system w wielu miejscach przestał się bilansować. Samorządy wskazują, że wpływ na to mają m.in. droższe energia, paliwo, rosnące wynagrodzenia oraz coraz większa ilość odpadów.

Dlatego pojawia się coraz więcej rozwiązań, które mają to ograniczyć. Dokumenty, karty, oświadczenia -to wszystko ma uszczelnić system.

Coraz więcej formalności przy śmieciach

Zmiany nie są wprowadzane jednocześnie w całym kraju, ale kierunek jest wyraźny. Oddanie odpadów w PSZOK przestaje być prostą formalnością, a zaczyna przypominać procedurą, w której trzeba spełnić konkretne warunki. Dlatego, zanim pojedziesz oddać odpady, warto sprawdzić zasady w swojej gminie, bo coraz częściej samo przywiezienie śmieci już nie wystarczy.