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Bezpieczna Polska w praktyce, najważniejsze działania MSWiA na przełomie czerwca i lipca

Katarzyna KaniaPrawnik, redaktor serwisów internetowych.
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dzisiaj, 12:26
straż
Bezpieczna Polska w praktyce, najważniejsze działania MSWiA na przełomie czerwca i lipca/Shutterstock
Skuteczne działania Straży Granicznej przeciwko międzynarodowej przestępczości, ponad 85 mln zł na nowe wozy dla Ochotniczych Straży Pożarnych oraz kolejne inicjatywy zwiększające przygotowanie obywateli na sytuacje kryzysowe. Przedstawiamy najważniejsze działania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z przełomu czerwca i lipca.

Skuteczna walka z międzynarodową przestępczością narkotykową

Funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku przejęli 1,2 tony marihuany o wartości około 48 mln zł. To efekt ścisłej współpracy z niemieckimi służbami celnymi oraz europejskimi agencjami Europol i Eurojust. Ukryte w kontenerach narkotyki trafiały do Polski z Tajlandii przez port w Hamburgu. W ramach akcji zatrzymano 8 osób, 6 z nich trafiło do aresztu. Zależnie od roli w grupie przestępczej grożą im kary do 8 lub do 20 lat więzienia.

Przejęcie dwóch kontenerów, w których znajdował się towar, to jedna z najbardziej spektakularnych akcji Straży Granicznej w ostatnich latach, z największą ujawnioną ilością narkotyków. To kolejne skuteczne uderzenie w międzynarodową grupę przestępczą, zajmującą się przemytem narkotyków drogą morską. Każde przejęcie narkotyków przez służby odcina gang od kolejnych zysków. Jednocześnie tropieni są kolejni liderzy grupy, jeden z nich został schwytany w Ameryce Południowej i ekstradowany do Polski.

Ponad 85 mln zł na nowe wozy dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

MSWiA i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspólnie dofinansują zakup 232 wozów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Kwota dofinansowania wyniesie w sumie ponad 85 mln zł. Jednostki, które otrzymały dofinansowanie zostały wybrane na podstawie 10 kryteriów, takich jak liczba strażaków uprawnionych do działań, stopień zagrożenia gminy czy średni udział w działaniach.

Dofinansowanie zakupu wozów to kolejne wzmocnienie OSP i docenienie roli tej formacji jako jednego z kluczowych filarów bezpieczeństwa Polski. Wiele jednostek OSP jest częścią Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W związku z tym często pierwsze przybywają na miejsce pożarów i innych kataklizmów, niosąc pomoc, kiedy liczy się każda sekunda.

Akademia OLiOC i warsztaty ochrony ludności wzmacniają bezpieczeństwo obywateli

Jednym z kluczowych elementów Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej jest Akademia OLiOC. To seria działań, które mają podnieść umiejętności zachowania się w sytuacjach kryzysowych wśród obywateli. Wśród tych działań są pikniki OLiOC, namioty rozstawiane podczas lokalnych wydarzeń, takich jak Dni Strażaka. W ich ramach prowadzone są szkolenia m.in. z pierwszej pomocy, pakowania plecaka ewakuacyjnego czy ochrony przeciwpożarowej.

W ramach Programu OLiOC mieszczą się również powszechne warsztaty ochrony ludności. To szkolenia prowadzone przez zewnętrznych partnerów MSWiA: Polski Czerwony Krzyż oraz Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Są realizowane całkowicie za darmo, w wersji jednodniowego warsztatu trwającego 8 godzin lub dwóch warsztatów na przestrzeni dwóch dni, po 4 godziny każdy. W ich trakcie poruszane są zagadnienia takie jak przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania przez pierwsze 72 godziny kryzysu, podstawy pierwszej pomocy czy tworzenie rodzinnego planu kryzysowego.

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Źródło: MSWiA
Katarzyna Kania
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Tematy: PolskabezpieczeństwoMSWiA
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