Bezpieczna Polska w praktyce, najważniejsze działania MSWiA na przełomie czerwca i lipca

Skuteczna walka z międzynarodową przestępczością narkotykową

Funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku przejęli 1,2 tony marihuany o wartości około 48 mln zł. To efekt ścisłej współpracy z niemieckimi służbami celnymi oraz europejskimi agencjami Europol i Eurojust. Ukryte w kontenerach narkotyki trafiały do Polski z Tajlandii przez port w Hamburgu. W ramach akcji zatrzymano 8 osób, 6 z nich trafiło do aresztu. Zależnie od roli w grupie przestępczej grożą im kary do 8 lub do 20 lat więzienia.

Przejęcie dwóch kontenerów, w których znajdował się towar, to jedna z najbardziej spektakularnych akcji Straży Granicznej w ostatnich latach, z największą ujawnioną ilością narkotyków. To kolejne skuteczne uderzenie w międzynarodową grupę przestępczą, zajmującą się przemytem narkotyków drogą morską. Każde przejęcie narkotyków przez służby odcina gang od kolejnych zysków. Jednocześnie tropieni są kolejni liderzy grupy, jeden z nich został schwytany w Ameryce Południowej i ekstradowany do Polski.

Ponad 85 mln zł na nowe wozy dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

MSWiA i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspólnie dofinansują zakup 232 wozów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Kwota dofinansowania wyniesie w sumie ponad 85 mln zł. Jednostki, które otrzymały dofinansowanie zostały wybrane na podstawie 10 kryteriów, takich jak liczba strażaków uprawnionych do działań, stopień zagrożenia gminy czy średni udział w działaniach.

Dofinansowanie zakupu wozów to kolejne wzmocnienie OSP i docenienie roli tej formacji jako jednego z kluczowych filarów bezpieczeństwa Polski. Wiele jednostek OSP jest częścią Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W związku z tym często pierwsze przybywają na miejsce pożarów i innych kataklizmów, niosąc pomoc, kiedy liczy się każda sekunda.

Akademia OLiOC i warsztaty ochrony ludności wzmacniają bezpieczeństwo obywateli

Jednym z kluczowych elementów Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej jest Akademia OLiOC. To seria działań, które mają podnieść umiejętności zachowania się w sytuacjach kryzysowych wśród obywateli. Wśród tych działań są pikniki OLiOC, namioty rozstawiane podczas lokalnych wydarzeń, takich jak Dni Strażaka. W ich ramach prowadzone są szkolenia m.in. z pierwszej pomocy, pakowania plecaka ewakuacyjnego czy ochrony przeciwpożarowej.

W ramach Programu OLiOC mieszczą się również powszechne warsztaty ochrony ludności. To szkolenia prowadzone przez zewnętrznych partnerów MSWiA: Polski Czerwony Krzyż oraz Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Są realizowane całkowicie za darmo, w wersji jednodniowego warsztatu trwającego 8 godzin lub dwóch warsztatów na przestrzeni dwóch dni, po 4 godziny każdy. W ich trakcie poruszane są zagadnienia takie jak przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania przez pierwsze 72 godziny kryzysu, podstawy pierwszej pomocy czy tworzenie rodzinnego planu kryzysowego.