Wiceszef MZ poinformował, że w tzw. kategorii czerwonej znalazły się powiaty: nowosądecki, Nowy Sącz, nowotarski (woj. małopolskie), wieluński (woj. łódzkie), rybnicki, Rybnik (woj. śląskie) i lipski (woj. mazowieckie).

Powiat lipski dotychczas był w kategorii zielonej, obecnie znalazł się w czerwonej z powodu dużej liczby zakażeń w domu pomocy społecznej.

"Obecnie w obu kategoriach mamy 19 powiatów – 7 w czerwonej i 12 w żółtej" – poinformował Kraska.

W czerwonych powiatach jest obowiązek noszenia maseczek lub przyłbic wszędzie w przestrzeni publicznej. Wesela i inne imprezy rodzinne mogą się odbywać w grupie do 50 osób. Restauracje i gastronomia obowiązuje zasada zakrywania ust i nosa oraz maksymalnie jedna osoba na 4 mkw. Kościoły i miejsca kultu religijnego mają limity maksymalnie jedna osoba na 4 mkw., do 150 osób na zewnątrz.

W powiatach w czerwonej strefie w kinach zajęte może być 25 proc. miejsc. Parki rozrywki i wesołe miasteczka są nieczynne. Targi i konferencji nie odbywają się. Siłownie, kluby i centra fitness mają ograniczenie – jedna osoba na 10 mkw. Wydarzenia sportowe mogą się odbywać, ale bez publiczności.

W strefie żółtej znalazło się 12 powiatów i miast na prawach powiatu: tatrzański, jarosławski, przemyski, pszczyński, ostrzeszowski, ostrowski, pajęczański, łowicki, radziejowski, Żory, Ruda Śląska i Biała Podlaska – poinformował w czwartek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Dodał, że w obu kategoriach, tzn. w strefie czerwonej i żółtej obecnie mamy łącznie 19 powiatów: 7 w czerwonej, 12 w żółtej. Pojawiły się tzw. alerty.

"To są miejsca, które prawdopodobnie za tydzień mogą znaleźć się w tych dwóch kategoriach.

Kraków, Katowice i Koszalin są bardzo blisko, żeby wejść do kategorii żółtej, jeżeli liczba nowych zakażeń będzie w takiej dynamice jak teraz – powiedział Waldemar Kraska. Dodał, że w takiej samej sytuacji są też powiaty: wołomiński, otwocki, pucki i starogardzki.

Kraska powiedział, że blisko strefy żółtej jest m.in. Kraków. "Kraków jest bardzo blisko, żeby wejść do kategorii żółtej. Jeżeli liczba nowych zakażeń będzie w takiej dynamice jak w tej chwili, to myślę, że w następnym tygodniu Kraków będzie niestety w kategorii żółtej" – powiedział wiceszef MZ.

Dodał, że w takiej samej sytuacji są też Katowice i Koszalin, a także powiaty: wołomiński, otwocki, pucki i starogardzki.

"Są to powiaty, które są też na granicy i jeżeli sytuacja epidemiologiczna się nie poprawi, także te powiaty mogą się znaleźć w przyszłym tygodniu w kategorii żółtej" – powiedział Kraska.

Powtórzył, że dane te będą co tydzień aktualizowane.

"Powinniśmy być uczuleni na to, że te obostrzenia, które wprowadziliśmy, mogą spotkać każde miejsce w kraju. My posiłkujemy się danymi, które do nas spływają, nie ma tutaj żadnej uznaniowości i protekcji. Jeżeli będzie taka potrzeba, każde miasto w kraju może znaleźć się w kategorii żółtej lub czerwonej" – zaznaczył Kraska.