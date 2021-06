Forum Ekonomiczne w Karpaczu szansą dla lokalnego biznesu

Stolica Karkonoszy przygotowuje się na jubileuszową, 30. edycję Forum Ekonomicznego zaplanowaną na 7-9 września 2021. Przez najbliższe 6 lat jedna z najważniejszych konferencji ekonomicznych w Polsce będzie odbywać się w Karpaczu. Lokalna branża turystyczna już teraz przygotowuje się na przyjazd gości FE.

W lutym przedstawiciele samorządu województwa dolnośląskiego, miasta Wrocław i miasta Karpacz, Portu Lotniczego im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu, Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej, Hotelu Gołębiewski w Karpaczu oraz Fundacji Instytutu Studiów Wschodnich podpisali deklarację o współpracy przy organizacji konferencji w Karpaczu. W ten sposób zakończyła się blisko 30-letnia przygoda Krynicy-Zdrój i Małopolski z Forum Ekonomicznym. Przez najbliższe 6 lat serce konferencji będzie biło w Karkonoszach.

- Dolny Śląsk geopolitycznie i strategicznie leży w samym sercu Europy. Co więcej, od lat dynamicznie się rozwija oraz buduje swoją pozycję regionu nowoczesnego, innowacyjnego i otwartego. To doskonałe miejsce do przeprowadzenia tak ważnego wydarzenia, jakim jest Forum Ekonomiczne – podkreśla Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego. Nie bez powodu powołuje się on na innowacyjność regionu. Województwo dolnośląskie znalazło się na podium najbardziej innowacyjnych województw w Indeksie Millenium – Potencjał Innowacyjności Regionów 2019. Jak wynika z Diagnozy Stanu Innowacyjności Dolnego Śląska z 2019 roku do inteligentnych specjalizacji regionu należą: branża chemiczna i farmaceutyczna, mobilność przestrzenna, żywność wysokiej jakości, surowce naturalne i wtórne, produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów oraz technologie informacyjno-komunikacyjne.

Przenosiny Forum Ekonomicznego na Dolny Śląsk, to - oprócz promocji mocnych stron regionu - bodziec finansowy dla lokalnych przedsiębiorców. W Krynicy, dodatkowe wpływy dla firm z branży turystycznej związane z goszczeniem międzynarodowej imprezy wynosiły prawie 6 mln zł, z czego 4 mln zł trafiało do hoteli i pensjonatów. Właściciele biznesów w Karpaczu mają nadzieję, że Forum przyniesie podobny zastrzyk pieniędzy dla przedsiębiorczości w ich mieście.

Hotelarze już teraz przygotowują się na przyjazd gości. - Forum to dla nas zupełna nowość, ale już teraz jesteśmy przygotowani i elastyczni. Czekamy jeszcze na oficjalne wytyczne od organizatora i przystępujemy do działań. Nasz hotel posiada 148 pokoi z czego 130 chcemy przeznaczyć dla gości forum. Są to zarówno pokoje jedno jak i dwuosobowe. Oferta nasza będzie obejmować nie tylko noclegi. Liczymy na to, że o Karpaczu zrobi się naprawdę głośno już od końca czerwca – mówi Ewelina Subocz, specjalista ds. sprzedaży w Orbis Hotel Mercure Skalny w Karpaczu.

Lokalni przedsiębiorcy cieszą się również na promocję regionu, która wiąże się ze współorganizacją Forum Ekonomicznego. - To szansa, aby o tej urokliwej miejscowości mówiło się szerzej, nie tylko w kraju. My przede wszystkim udostępniamy organizatorom Forum miejsca noclegowe, czyli cały obiekt, łącznie 55 pokoi – komentuje Damian Osmolak, dyrektor hotelu Dziki Potok. - Karpaczowi brakowało wydarzenia o tej skali, mam nadzieję, że konferencja napędzi nasz rynek biznesowy i zostanie z nami na dłużej – dodaje Krzysztof Michałek, kierownik Hotelu Vivaldi.

Centralnym miejscem obrad Forum będzie Hotel Gołębiewski, który dysponuje blisko 900 pokojami i prawie 30 salami konferencyjnymi.