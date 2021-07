Gowin podkreślił, że związane z nim środowisko polityczne analizuje projekt przedstawiony przez Ministerstwo Finansów. „Z jednej strony Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowuje swoje uwagi do tego projektu, z drugiej strony jako Porozumienie analizujemy uważnie ten projekt” - powiedział wicepremier.

Reklama

Dodał, że Porozumienie zgłosi na pewno do projektu propozycje, które – jak mówił - „będą ograniczały zbyt dużą skalę wzrostu podatków”. „Nie tylko dla przedsiębiorców, ale szerzej dla tej części społeczeństwa, którą nazywa się klasą średnią. Uważamy, że jest tutaj pole do kompromisu z naszymi koalicjantami. Wierzymy, że wypracujemy wspólnie rozwiązania, które będą zachowywały wszystkie atuty propozycji Ministerstwa Finansów” - mówił lider Porozumienia.

Gowin wymienił w tym kontekście utrzymanie kwoty wolnej do podatku w wysokość 30 tys. zł oraz podniesienie pierwszego progu podatkowego do 120 tys. zł. „Są tam też dobre rozwiązania dotyczące estońskiego CIT-u, czy nowe ulgi – takie jak ulga na robotyzację przygotowana przez moje ministerstwo” - mówił.

Dodał, że „trzeba jeszcze popracować nad tym, co media nazwały ulgą dla klasy średniej”. „Projekt przewiduje ulgę dla osób zatrudnionych na umowę o pracę i to rozwiązanie jest autorstwa Porozumienia. Natomiast brak nam dostatecznie dobrych rozwiązań dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, zwłaszcza mikro, małych i średnich firm i na tym będą koncentrować się nasze uwagi” - mówił.

Gowin pytany o spotkanie z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim, które miałoby dotyczyć projektu ustawy podatkowej, powiedział, że „na razie jest faza konsultacji wewnątrzrządowych”. „Tutaj partnerem do konsultacji mojego stanowiska jest premier Mateusz Morawiecki” - mówił.

Minister finansów Tadeusz Kościński poinformował w poniedziałek, że przygotowany projekt ustawy podatkowej, będącej elementem Polskiego Ładu, został skierowany do konsultacji publicznych.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.