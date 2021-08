Konsumenci obawiają się fali wariantu Delta, co wywołuje obawy, że będą coraz bardziej ostrożni w wydawaniu pieniędzy. Eksperci analizują gospodarkę USA, by przygotować prognozy dla rynku. Sprzedaż detaliczna w Stanach Zjednoczonych w lipcu spadła, a rosnąca inflacja nie pomaga nastrojom konsumentów – podaje redakcja CNN.

Reklama

Przedsiębiorstwa również stały się bardzo niepewne. Według indeksu zaufania w biznesie Moody’s Analytics, nastroje znacznie się poprawiły wiosną tego roku, kiedy szczepienia nabrały tempa, a pandemia powoli wygasała. Jednak od połowy czerwca nie zmieniły się. Znacząco zmniejszyły się również oczekiwania przedsiębiorców co do perspektyw gospodarki na dalszą część tego roku. Według badania nie ma to jeszcze wpływu na decyzje firm dotyczące zatrudnienia i inwestycji, ale warto się temu uważnie przyglądać, ponieważ rynek pracy i szersze ożywienie gospodarcze będą zagrożone, jeśli firmy wycofają się z zatrudniania i inwestycji.

Indeks Back-to-Normal (Powrotu do Normalności), który Moody’s przygotowuje wraz z CNN Business, spadł od czasu osiągnięcia szczytu pod koniec czerwca. Indeks, będący kompilacją rządowych statystyk i danych mobilności np. Google, liczby osób przechodzących przez kontrolę lotniskową TSA i rezerwacji restauracji OpenTable, mierzy jak obecna gospodarka różni się od przed-pandemicznych wyników. W połowie sierpnia indeks ten spadł z wysokiego poziomu 93,5 proc. normy z końca czerwca do 92 proc.

Jak podaje CNN, w ostatnich tygodniach w Indeksie Powrotu do Normalności widać wyraźną rozbieżność między stanami o wysokim wskaźniku szczepień, w których gospodarki wracają do normalności, a stanami o niskim wskaźniku szczepień, które zmagają się z większą liczbą infekcji i hospitalizacji oraz słabnącymi gospodarkami.

Wariant Delta sugeruje, że prawdopodobnie pojawi się więcej mutacji koronawirusa, które mogą być bardziej niebezpieczne. Im większy odsetek populacji pozostaje nieszczepiony, tym większe prawdopodobieństwo, że tak się stanie. Nietrudno o ponure scenariusze, w których kolejny wariant w dużej mierze wymyka się odporności uzyskanej dzięki dotychczasowym szczepionkom.

Eksperci CNN pozostają jednak optymistami, jeśli chodzi o krótko- i długoterminowe perspektywy gospodarki. Większość ekonomistów i inwestorów jest dobrej myśli. Wyczekiwany popyt oraz nadwyżka oszczędności zgromadzonych w czasie lockdownu napędzają wzrost. Podobnie jak konsekwentne wsparcie ze strony Rezerwy Federalnej, która utrzymała niskie stopy procentowe, oraz rządu federalnego, który zapewnił pomoc w ramach Amerykańskiego Planu Ratunkowego. Gospodarka jest na dobrej drodze do stworzenia milionów miejsc pracy w ciągu najbliższych kilku lat, co przywróciłoby pełne zatrudnienie w USA do wiosny 2023 roku.

Ten optymizm zakłada, że wariant Delta nie będzie zyskiwał na sile, przeciążając systemy szpitalne w większej liczbie miejsc i zmuszając szkoły do powrotu do nauczania zdalnego, restauracje i inne miejsca do ograniczenia działalności, a pracowników biurowych do pozostania w domach. Jest nadzieja, że jeśli więcej Amerykanów się zaszczepi, wariant Delta zaniknie, a silne ożywienie gospodarcze utrzyma się na dobrej drodze.