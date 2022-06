NATO i wojsko na czele

Reklama

IBRiS w sondażu dla Onetu zapytał respondentów, którym instytucjom ufają najbardziej. Najwięcej pozytywnych wskazań ma NATO, wobec którego zaufanie deklaruje 81,9 proc. badanych (42,8 proc. "zdecydowanie", a 39,1 proc. "raczej"). Nieufność do Sojuszu Północnoatlantyckiego wyraziło natomiast 10 proc. badanych (6,3 proc. "zdecydowanie", 3,7 proc. "raczej").

Reklama

Jak wskazuje Onet, zaufanie do NATO na przestrzeni blisko dwóch lat wzrosło o 13,2 pkt proc. Na drugim miejscu w rankingu zaufania znalazło się wojsko, któremu ufa 78,8 proc. ankietowanych (39,2 proc. "zdecydowanie", a "raczej" 39,6 proc.). Brak zaufania do polskiej armii deklaruje z kolei 11,9 proc. respondentów (6,9 proc. "raczej", a 5 proc. "zdecydowanie").

Portal podkreśla, że tegoroczny wynik armii jest lepszy od rezultatu z 2020 r. o 4,7 pkt proc.

Unia Europejska

Trzecie miejsce na podium należy do Unii Europejskiej, której ufa 62,1 proc. ankietowanych ("zdecydowanie" ufa 24,9 proc., a "raczej" 37,2 proc.), co - jak wskazano - jest wynikiem o 6,7 pkt proc. Nieufność wobec UE zadeklarowało 26,5 proc. osób (12,9 proc. "zdecydowanie" i 13,6 proc. "raczej").

Policja

61 procent badanych ufa policji (22,9 proc. ufa jej "zdecydowanie", a "raczej" 38,1 proc.), co oznacza wzrost o 15,6 pkt proc. Brak zaufania do policji zadeklarowało 27,9 proc. badanych (9,9 proc. "zdecydowanie", a 18 proc. "raczej").

Prywatne media

Media prywatne cieszą się zaufaniem 52,8 procent ankietowanych (spadek o 2,4 pkt proc.), a Senat 44,6 procent badanych (spadek o 8,9 pkt procentowych w stosunku do badania w 2020 roku).

Kościół katolicki

44,4 procent respondentów ufa Kościołowi katolickiemu, co oznacza wzrost o 3,6 pkt proc. w stosunku do 2020 r. Brak zaufania do Kościoła deklaruje z kolei 43 proc. ankietowanych.

Sądy, media publiczne i TK z niskim zaufaniem

Zaufanie do sądów wyraziło 38,4 proc. uczestników sondażu (wzrost o 4,3 pkt proc), a nie ufa 44,5 proc. badanych. Z kolei Sejm cieszyć się może 37,3 proc. zaufania (wzrost o 13 pkt proc.), a nie ufa mu 54,4 proc. ankietowanych.Według sondażu rządowi ufa 33,7 proc. Polaków, a brak zaufania deklaruje 60,5 proc. osób.

Jak wskazuje Onet, media publiczne i Trybunał Konstytucyjny znajdują się na samym końcu rankingu zaufania. Mediom publicznym ufa 33,7 procent, natomiast Trybunał Konstytucyjny cieszy się zaufaniem 29,2 proc. uczestników sondażu; nieufność wobec tej instytucji deklaruje 51,6 proc. osób.

Badanie zostało wykonane przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS w dniach 3-4 czerwca br. na ogólnopolskiej grupie 1100 osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI). (PAP)