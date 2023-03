NBP opublikował dane o płynnych aktywach i pasywach. Wynika z nich, że na koniec lutego w posiadaniu banku centralnego było ponad 7,35 mln uncji złota (tyle samo co w poprzednich miesiącach). Wartość kruszcu w przeliczeniu na złote wynosiła 59 mld 189 mln zł, co oznacza spadek o 1 mld 713 mln zł w stosunku do wyceny z końca stycznia.

W dolarach złoto NBP warte było 13 mld 308 mln, a w euro było to 12 mld 548 mln.

Wartość oficjalnych aktywów rezerwowych NBP na koniec lutego br. wyniosła 167 mld 821 mln dolarów. W przeliczeniu na euro było to 158 mld 233 mln. (PAP)

autor: Łukasz Pawłowski