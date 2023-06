PKO Bank Polski zrewidował prognozę wzrostu PKB na bieżący rok o 0,6 pkt proc. w górę do 0,7 proc. W przyszłym roku spodziewa się wzrostu o 3,2 proc. Prognozy inflacji konsumenckiej - procesów dezinflacyjnych w średnim terminie - są niepewne z uwagi na silny rynek pracy w Polsce, poinformował główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak. Według PKO BP, we wrześniu inflacja CPI będzie już jednocyfrowa. Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zdecyduje się na pierwszą obniżkę stóp procentowych najpewniej w listopadzie, a główna stopa referencyjna wyniesie 6,5 proc. na koniec br. wobec 6,75 proc. obecnie, zaś na koniec przyszłego roku zbliży się do 5 proc., prognozują ekonomiści PKO Banku Polskiego.

"Dołek konsumpcji jest płytszy niż zakładaliśmy wcześniej w naszych prognozach, inwestycje wykazują większą odporność. Z prognozy gospodarczej PKB przesunęliśmy się na 0,7 proc. r/r w br. z 0,1 proc. we wcześniejszych prognozach" - powiedziała ekonomistka PKO BP Marta Petka-Zagajewska podczas spotkania z dziennikarzami.

PKB

PKO BP przewiduje, że "każdy kolejny kwartał" przyniesie stopniowe ożywienie krajowej gospodarki, podano w kwartalniku pt. "Miękkie lądowanie".

"Na zakończenie spowolnienia wskazują dane o sprzedaży detalicznej oraz płatnościach kartowych klientów PKO BP. Spadek realnej siły nabywczej dochodów spowoduje cztery kwartały spadku konsumpcji r/r, ale będzie on nieco płytszy, niż prognozowaliśmy. Po stronie podażowej zaskakuje sektor usługowy, który zdołał utrzymać wzrosty mimo spadającej konsumpcji" - czytamy w raporcie.

Inflacja

"To, co jest bardzo pozytywne dla perspektyw gospodarczych, to jest spadek inflacji. Mówiąc o dezinflacji miesiąc temu byliśmy w sferze marzeń, na szczęście zmaterializowały się prognozy dezinflacji, choć w średnim terminie pozostają niepewności i są związane z napięciami na rynkach pracy w Polsce i na świecie. Stopy bezrobocia sięgają rekordowo niskich poziomów mimo wyraźnego hamowania gospodarek polskiej i globalne" - powiedział Piotr Bujak podczas spotkania z dziennikarzami.

Wskazał, że odporność gospodarek i napięty rynek pracy generujący obawy o procesy dezinflacji w średnim terminie powodują, że Europejski bank Centralny (EBC) na pewno w lipcu podwyższy stopy procentowe o 25 pb i być może zdecyduje się na kolejną podwyżkę po wakacjach.

"Co do Fed, sądzimy, że przerwa cyklu przerodzi się w trwałe zakończenie cyklu podwyżek" - ocenił Bujak. "Skala dezinflacji zaskoczyła nas pozytywnie w komponentach niebazowych. We wrześniu inflacja CPI będzie już jednocyfrowa i wyniesie 8,2 proc. na koniec br." - powiedziała Marta Petka-Zagajewska.

Według PKO BP w 2024 r. dezinflacyjne oddziaływanie nośników energii i żywności wyhamuje. "Zakładamy, że z końcem 2023 obniżona do 0 proc. stawka VAT na część produktów żywnościowych powróci do 5 proc., a ceny gazu i energii elektrycznej dla odbiorców detalicznych będą zgodne z taryfami URE. Te dwa elementy na początku 2024 zakłócą trend dezinflacyjny" - czytamy w kwartalniku banku pt. "Miękkie lądowanie".

Według banku, inflacja CPI średniorocznie wyniesie 12 proc. w tym roku i 7,2 proc.w przyszłym roku. Inflacja konsumencka wyniosła 13 proc. w ujęciu rocznym w maju br. wobec 14,7 proc. r/r w kwietniu br.

Stopy procentowe

"RPP coraz odważniej wspomina o możliwej obniżce stóp przed końcem 2023, która wg nas będzie wstępem do rozciągniętego na 2024 i 2025 powolnego i ostrożnego cyklu obniżek stóp procentowych w kierunku 3,5-4 proc." - czytamy w kwartalniku banku pt. "Miękkie lądowanie".

Według nich, RPP dokona obniżki najpewniej w listopadzie, po zapoznaniu się w nową projekcją inflacyjną banku centralnego.

"Będzie temu [tj. obniżce] sprzyjać spadek inflacji do jednocyfrowego poziomu oraz projekcja wskazująca na kontynuację procesu dezinflacji w kolejnych kwartałach, co zgodnie z deklaracjami prezesa NBP stanowić będzie grunt pod pierwszą obniżkę stóp procentowych. Opóźnienie momentu rozpoczęcia cyklu obniżek względem naszych poprzednich założeń wynika z wyższej uporczywości inflacji bazowej i dłuższego cyklu zacieśniania polityki przez główne banki centralne" - czytamy dalej.

"Przewidujemy, że w przyszłym roku, przy braku istotnych zmian w polityce gospodarczej, cykl obniżek będzie stopniowo i systematycznie kontynuowany, a poziom stopy referencyjnej na koniec 2024 spadnie do blisko 5 proc." - napisano w kwartalniku.

Analitycy zakładają, że negatywny z punktu widzenia sektora bankowego wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie C-520/21 dotyczącej korzystania z kapitału po unieważnieniu umowy kredytowej kredytów w CHF będzie miał neutralny wpływ na decyzje banku centralnego ze względu na dobrą pozycję kapitałową banków.

Rada podwyższała stopy procentowe od października 2021 r. (z poziomu 0,1 proc.) do września 2022 r. W kolejnych miesiącach utrzymywała parametry polityki pieniężnej na niezmienionym poziomie.