Tak wynika z najnowszych odczytów wskaźników PMI. Szczególnie słabo radzą sobie Niemcy, w których skala spadku sięgnęła prawdopodobnie 1 proc. To złe informacje także dla Polski. Do Niemiec kierujemy ok. 28 proc. eksportu towarów, a do trzech wymienionych państw łącznie – prawie 40 proc.

Choć PMI wskazują na kontynuację spowolnienia w Europie, to są i pozytywne sygnały.Sytuacja w gospodarce strefy euro już się nie pogarsza, być może z dołka wychodzi także niemiecki przemysł.

Reklama

[Więcej w jutrzejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej i na e-DGP].