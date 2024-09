Sprzedaliśmy mniej do Niemiec. Są nowe dane

Handel Polski z Niemcami maleje - wynika z opublikowanych dziś danych Głównego Urzędu Statystycznego. Eksport polskich towarów do Niemiec spadł o 6,8 proc. r/r i wyniósł 54,4 mld euro w okresie od stycznia do lipca 2024 roku. W tym samym okresie import z Niemiec również spadł - o 2,1 proc. do poziomu 39,2 mld euro.