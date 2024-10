Nie tylko w podatkach namieszał Polski Ład

Dał fiskusowi nowe uprawnienia. Nie wszyscy wiedzą, że od ponad dwóch lat, od lipca 2022 roku skarbówka może wnioskować do banku o udostępnienie danych z rachunków zwykłego Kowalskiego inie ma to nic wspólnego z podejrzeniami o oszustwo. Wcześniej było to możliwe tylko wtedy, kiedy trwało już postępowanie podatkowe.

Jakdonosi „Fakt” fiskus z przyznanych uprawnień coraz częściej korzysta, a w ciągu ostatnich miesięcy lawinowo wzrosła liczbawniosków o wgląd na konta Polaków. Według dziennika mają tegodowodzićdane przedstawione niedawno w Sejmie przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej Marcina Łobodę.

Inwigilacja bankowych kont na pełnych obrotach?

Wynika z nich, że w okresie odpoczątku lipca 2022 rokudo końca 31 lipca tego roku zostało wszczętych118 tys. 818 postępowań przygotowawczych, z czego naczelnicy urzędów skarbowych skierowali 510wniosków o wgląd na konta, a naczelnicy urzędów celno-skarbowych wysłali ich 3598. Mimo to – zauważa „Fakt” - Łoboda przekonywał w Sejmie, że wciąż ma to charakter incydentalny.

Do sprawy odniósł się Ryszard Petru z Polski 2050. Jego ugrupowanie zamierza odebrać skarbówce prawo do zaglądania na konta osób fizycznych, jeśli nie zachodzi żadne podejrzenie, że nie płacą podatków. – Rozumiem, każde państwo, każda administracja ma tendencję, żeby mieć więcej narzędzi kontroli – mówił cytowany przez gazetę Petru. – W demokratycznym państwie prawa nie wolno podsłuchiwać osób, które nie są podejrzane, ani ich inwigilować, ani wchodzić na ich rachunki bankowe –wskazywał polityk. Projekt ustawy, który uprawnieniafiskusa ma ograniczyć, trafi teraz do komisji sejmowych.

O jakie informacje mogą wystąpić urzędy skarbowe?

Chodzi nie tylko o liczbę rachunków, które ma zwykły Kowalski, lub których jest współwłaścicielem. Także o pełnomocnictwa do dysponowania rachunkami bankowymi, obroty i salda rachunków. Na tej liście są teżodbiorcy i nadawcy przelewów, zawarte umowy kredytowe, również cele na jakie kredyty zostały udzielone, w jaki sposób została zabezpieczona ich spłata.Skarbówka może też wziąć pod lupę umowy udostępnienia skrytek sejfowych oraz ich historię.