13. emerytura to jednorazowe świadczenie pieniężne, które jest wypłacane emerytom i rencistom w Polsce raz w roku. Jego wysokość jest równa kwocie minimalnej emerytury, która obowiązuje w danym roku od marca. Kwota ta jest corocznie aktualizowana w marcu w procesie waloryzacji emerytur. Waloryzacja uwzględnia roczny wskaźnik inflacji i co najmniej 20 proc. wzrostu realnego przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego roku. W 2025 roku to dodatkowe świadczenie otrzyma ponad 6,3 miliona emerytów i prawie 2 miliony rencistów.

Dla kogo 13. emerytura 2025? Komu przysługuje 13. emerytura?

Trzynasta emerytura w 2025 roku przysługuje osobom, które na dzień 31 marca 2025 roku mają prawo do: emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej, renty socjalnej, renty szkoleniowej, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia kompensacyjnego dla nauczycieli, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, emerytury lub renty rolniczej, okresowej emerytury rolniczej bądź rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego (KRUS). Świadczenie to jest wypłacane niezależnie od wysokości otrzymywanej emerytury lub renty.

13. emerytura 2025 nie jest wypłacana każdemu emerytowi. Wyjątki obejmują: sędziów i prokuratorów na emeryturze, osoby otrzymujące emeryturę olimpijską, osoby, których świadczenie emerytalne jest zawieszone do 31 marca 2025 roku. ZUS wstrzymuje wypłatę emerytury, gdy emeryt, który wcześniej otrzymywał świadczenie, zarabia więcej niż 130 proc. średniej krajowej pensji. Obecnie limit ten wynosi 11 020,40 zł.

Kiedy wypłata 13. emerytury w 2025 roku?

W 2025 roku, podobnie jak w latach poprzednich, dodatkowe świadczenie pieniężne dla seniorów, znane jako 13. emerytura, zostanie wypłacone w kwietniu. Emeryci i renciści otrzymają te środki razem z ich comiesięcznymi świadczeniami, zgodnie z ustalonymi przez ZUS datami wypłat. Oto szczegółowy harmonogram:

1 kwietnia (wtorek),

4 kwietnia (piątek) – dla osób, które zazwyczaj otrzymują świadczenie 5 lub 6 kwietnia (sobota, niedziela),

10 kwietnia (czwartek),

15 kwietnia (wtorek),

18 kwietnia (piątek) – dla osób, których standardowy termin wypada 20 kwietnia (niedziela),

25 kwietnia (piątek).

Należy pamiętać, że jeśli ustalony dzień wypłaty przypada na dzień wolny od pracy, wypłata jest realizowana wcześniej.

13. emerytura 2025 - kwoty netto i brutto

W marcu 2024 roku emerytury zostały podniesione, ustalając minimalną stawkę na 1878,91 zł, co oznacza wzrost o prawie 100 zł w porównaniu do poprzedniej kwoty 1783,82 zł. Dodatkowo, w 2025 roku emeryci otrzymają trzynastą emeryturę w wysokości 1878,91 zł brutto, niezależnie od wysokości ich podstawowego świadczenia. Jednak kwota netto, czyli "na rękę", będzie różna w zależności od wysokości emerytury zasadniczej:

Emeryci z emeryturą do 2500 zł brutto: otrzymają 1558,83 zł netto.

Emeryci z emeryturą powyżej 2500 zł brutto: otrzymają 1484,34 zł netto.

Ta różnica wynika z potrącenia 12-procentowej zaliczki na podatek dochodowy w przypadku osób z wyższą emeryturą zasadniczą. 13. emerytura w maksymalnej kwocie 1558,83 zł netto może być pomniejszona o składkę zdrowotną i podatek. Istnieje możliwość uniknięcia tych potrąceń poprzez złożenie wniosku w ZUS, ale nie każdy senior ma taką możliwość. Oto przykładowe kwoty 13. emerytury w zależności od wysokości emerytury netto:

1709 zł emerytury - 13. emerytura około 1558 zł,

1797 zł emerytury: 13. emerytura około 1550 zł,

1846 zł emerytury: 13. emerytura około 1537 zł,

1920 zł emerytury: 13. emerytura około 1531 zł,

2137 zł emerytury: 13. emerytura około 1505 zł,

2234 zł emerytury: 13. emerytura około 1493 zł.

Należy pamiętać, że ostateczna kwota 13. emerytury może się różnić w zależności od indywidualnej sytuacji seniora.

