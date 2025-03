Za 10 lat to pokolenie będzie najbogatsze i najliczniejsze na świecie [RAPORT]

Choć przedstawiciele starszych generacji narzekają na pokolenie Z, to właśnie ono za 10 lat stanie się najliczniejszą i najbogatszą generacją - wynika z raportu Bank of America. Globalny dochód "zetek" w ciągu pięciu lat wyniesie 36 bln dol., a do 2040 roku wzrośnie do poziomu 74 bln dol.