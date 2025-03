Kiedy podniesienie kwoty wolnej od podatku?

Na pytanie w radiowej Trójce, czy jest w stanie zadeklarować, że do końca kadencji, czyli do 2027 r., kwota wolna od podatku zostanie podniesiona do 60 tys. zł, Domański odpowiedział: "Taki jest plan. [...] Chciałbym, żeby to było wcześniej. Rok wyborczy to jest 2027, czyli zostaje nam jeszcze rok 2026".

Reklama

Dodał, że jego resort pracuje jeszcze nad tym planem i podkreślił, że najpierw chce go przedstawić premierowi.

"Najpierw przedstawię plan premierowi. I będę z nim o tym rozmawiał, później będziemy dyskutować o konkretnej dacie" - zaznaczył minister.

"Chciałbym, aby wydarzyło się to jak najszybciej, ale on musi być bardzo precyzyjny i gotowy do takiej merytorycznej dyskusji" - dodał Domański.

Koszt podwojenia kwoty wolnej

Wcześniej w tym tygodniu wiceminister finansów Jarosław Neneman poinformował, że koszt podwojenia kwoty wolnej od podatku PIT do 60 tys. zł wyniósłby 55,9 mld zł.

W maju 2024 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) podało, że rząd analizuje możliwość podwojenia kwoty wolnej od podatku, przy czym koszt jej podwyższenia do 60 tys. zł to 52,5 mld zł dla budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego (JST), które partycypują w tych wpływach.

W marcu 2024 r. premier Donald Tusk zapowiadał, że projekt podwyższenia kwoty wolnej od podatku PIT do 60 tys. zł wejdzie w życie na pewno wcześniej niż przed końcem obecnej kadencji.

(ISBnews)