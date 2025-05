14. emerytura w 2025 roku z ZUS nie tylko dla seniorów. Przysługuje także osobom do 16. roku życia, a w przypadku kontynuowania nauki – do 25. roku życia

Na podstawie dostępnych informacji, 14. emerytura najprawdopodobniej zostanie wypłacona we wrześniu 2025 roku. Co ciekawe, świadczenie to może trafić nie tylko do emerytów, ale również do osób poniżej 25. roku życia, które pobierają określone świadczenia długoterminowe z ZUS, takie jak na przykład renta rodzinna. Oto szczegóły.