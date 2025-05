Wysokość emerytur w Polsce budzi wiele emocji. Choć większość seniorów otrzymuje mało imponujące świadczenia na poziomie 2–3 tys. zł, to wciąż rośnie liczba osób z emeryturami przekraczającymi 10 tys. zł. ZUS ujawnił najnowsze dane, które pokazują, że nawet 6,7 tys. osób otrzymuje miesięcznie ponad 15 tys. zł. W artykule przyjrzymy się, kto otrzymuje takie świadczenia, jakie czynniki wpływają na ich wysokość oraz jak można zwiększyć swoją przyszłą emeryturę.

Emerytury powyżej 10 tys. zł – najnowsze dane ZUS z 2025 roku

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w marcu 2025 roku liczba emerytów otrzymujących świadczenia powyżej 10 tys. zł brutto wzrosła do 129,7 tys. osób. To znaczny wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem, kiedy to takich osób było 91 tys. Wzrost ten jest wynikiem marcowej waloryzacji emerytur, która wyniosła 5,5%.

Warto zaznaczyć, że dane te nie uwzględniają emerytur wypłacanych na podstawie umów międzynarodowych, dodatków pielęgnacyjnych oraz świadczeń rolniczych. Oznacza to, że rzeczywista liczba osób otrzymujących wysokie emerytury może być jeszcze większa.

Rekordowe emerytury – kto otrzymuje najwięcej?

Spośród niemal 130 tys. emerytów z wysokimi świadczeniami, 6,7 tys. osób otrzymuje miesięcznie ponad 15 tys. zł brutto. Rekordzista, mieszkaniec województwa śląskiego, po przepracowaniu 62 lat i 5 miesięcy, otrzymuje obecnie emeryturę w wysokości ponad 51,3 tys. zł brutto miesięcznie.

Tak wysokie świadczenia są efektem długiego stażu pracy, wysokich zarobków oraz kontynuowania aktywności zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego. Każdy dodatkowy rok pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego może zwiększyć przyszłą emeryturę o około 10–15%.

Średnie i minimalne emerytury w Polsce – ile dostają seniorzy?

Mimo rosnącej liczby emerytów z wysokimi świadczeniami, większość seniorów w Polsce otrzymuje znacznie niższe emerytury. Minimalna emerytura w 2025 roku wynosi 1879,91 zł brutto. Najwięcej osób (11,7%) otrzymuje świadczenia w przedziale 2600,01 zł do 3000 zł brutto.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ujawnił, że przeciętne świadczenie emerytalno-rentowe w Polsce na koniec 2024 roku wynosiło 3735,34 zł brutto.

W kontekście rosnących kosztów życia, inflacji oraz cen na rynku mieszkaniowym, takie kwoty mogą nie wystarczać na pokrycie podstawowych potrzeb. Dlatego coraz więcej osób zastanawia się, jak zwiększyć swoje przyszłe świadczenia emerytalne.

Jak zwiększyć swoją przyszłą emeryturę?

Na wysokość emerytury seniorzy mogą mieć pewien wpływ. Wysokość emerytury zależy bowiem od wielu czynników, w tym:

długości stażu pracy,

wysokości odprowadzanych składek,

wieku przejścia na emeryturę.

ZUS zachęca do korzystania z Platformy Usług Elektronicznych (PUE), gdzie dostępny jest kalkulator emerytalny. Dzięki niemu można oszacować wysokość przyszłego świadczenia oraz sprawdzić, jak dodatkowe lata pracy wpłyną na jego wysokość.

Dodatkowo, warto skorzystać z konsultacji z doradcą emerytalnym ZUS, który pomoże w zaplanowaniu optymalnej ścieżki przejścia na emeryturę.

Waloryzacja emerytur – co zmieniło się w 2025 roku?

W marcu 2025 roku przeprowadzono waloryzację emerytur, która wyniosła 5,5%. Oznacza to, że wszystkie świadczenia zostały podniesione o ten procent, co wpłynęło na wzrost liczby osób otrzymujących emerytury powyżej 10 tys. zł.

Koszt waloryzacji dla budżetu państwa wyniósł około 22,8 mln zł. Waloryzacja ma na celu utrzymanie realnej wartości świadczeń emerytalnych w obliczu rosnącej inflacji i kosztów życia.

Dodatkowe formy oszczędzania na emeryturę

Oprócz standardowych składek emerytalnych, warto rozważyć dodatkowe formy oszczędzania, takie jak:

Indywidualne Konta Emerytalne (IKE),

Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE),

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).

Te formy oszczędzania pozwalają na gromadzenie dodatkowych środków na emeryturę, często z korzyściami podatkowymi. Dzięki nim można zwiększyć swoje przyszłe świadczenia i zapewnić sobie lepszy standard życia po zakończeniu aktywności zawodowej.