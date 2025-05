Zmiany w wynagrodzeniach pracowników ochrony zdrowia wejdą w życie już 1 lipca 2025 roku. GUS ogłosił przeciętne wynagrodzenie za 2024 rok, co stanowi podstawę do przeliczenia nowych stawek. Wzrost pensji obejmie niemal 700 tys. osób zatrudnionych w szpitalach i przychodniach. Kto skorzysta najbardziej i jak zmieni się sytuacja finansowa personelu medycznego? Oto szczegółowy przegląd zmian.

Kto dostanie podwyżkę od 1 lipca 2025? Lista zawodów i nowe kwoty

Wzrost wynagrodzeń obejmie wszystkie grupy zawodowe w ochronie zdrowia objęte ustawą o minimalnym wynagrodzeniu. Od 1 lipca 2025 nowe minimalne pensje pracowników opieki zdrowotnej będą kształtowały się następująco:

Lekarz ze specjalizacją : 11 863,49 zł brutto (wzrost o 1488,04 zł)

: 11 863,49 zł brutto (wzrost o 1488,04 zł) Lekarz bez specjalizacji : 9736,25 zł (wzrost o 1221,23 zł)

: 9736,25 zł (wzrost o 1221,23 zł) Farmaceuci, fizjoterapeuci, psycholodzy kliniczni, diagności : 10 554,42 zł (wzrost o 1323,85 zł)

: 10 554,42 zł (wzrost o 1323,85 zł) Pielęgniarki i położne z magisterką i specjalizacją : 10 554,42 zł

: 10 554,42 zł Pielęgniarki z licencjatem lub średnim wykształceniem ze specjalizacją : 8345,35 zł

: 8345,35 zł Pielęgniarki ze średnim wykształceniem bez specjalizacji : 7690,82 zł

: 7690,82 zł Stażysta : 7772,63 zł (wzrost o 974,92 zł)

: 7772,63 zł (wzrost o 974,92 zł) Opiekunowie medyczni i personel pomocniczy ze średnim wykształceniem : 7036,28 zł

: 7036,28 zł Pracownicy działalności podstawowej ze średnim wykształceniem : 6381,74 zł

: 6381,74 zł Pracownicy z wykształceniem poniżej średniego: 5318,12 zł

Zmiany obejmą również osoby wykonujące zawody niemedyczne w jednostkach ochrony zdrowia, np. pracowników administracyjnych. Co istotne, są to minimalne stawki. To oznacza, że pracownicy nie mogą otrzymać niższych wynagrodzeń za pełen etat, natomiast nie ma przeszkód, aby pracodawcy zaproponowali im wyższe kwoty.

Jak wyliczane są podwyżki w ochronie zdrowia?

Podwyżki minimalnych wynagrodzeń w sektorze ochrony zdrowia są regulowane ustawą z dnia 8 czerwca 2017 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U. 2022 poz. 2139). Zgodnie z art. 3a ust. 1 tej ustawy, minimalne wynagrodzenie zasadnicze pracowników medycznych ustalane jest jako iloczyn współczynnika pracy (określonego w załączniku do ustawy) oraz przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzednim.

W 2024 roku GUS ogłosił, że przeciętne wynagrodzenie wyniosło 8181,72 zł, co oznacza wzrost o 1026,24 zł w porównaniu z 2023 rokiem. W sektorze ochrony zdrowia wyróżnia się 10 grup zawodowych, którym przypisane są współczynniki od 1,45 (lekarz ze specjalizacją) do 0,65 (pracownik bez wykształcenia średniego). Mechanizm ten gwarantuje automatyczne, coroczne podwyżki, uzależnione od sytuacji w gospodarce.

Podwyżki w ochronie zdrowia. Ile osób skorzysta od 1 lipca 2025?

Wyższe wynagrodzenia dotyczą sporej grupy osób zatrudnionych w ochronie zdrowia. Według danych GUS z 2024 roku w sektorze tym pracuje:

141 tys. lekarzy

216 tys. pielęgniarek i położnych

75 tys. fizjoterapeutów

oraz setki tysięcy innych pracowników medycznych i administracyjnych

W sumie podwyżki obejmą około 700 tys. osób.

Skąd pieniądze na podwyżki dla medyków?

Podwyżki są finansowane z budżetu państwa poprzez kontrakty z NFZ. Każdego roku Ministerstwo Zdrowia aktualizuje wysokość wynagrodzeń na podstawie danych GUS. Koszty podwyżek w 2025 roku mogą sięgnąć nawet kilkunastu miliardów złotych. Przepisy wynikają z ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia pracowników wykonujących zawody medyczne (Dz.U. 2022 poz. 2139).

Porównanie zarobków lekarzy: jak wypada Polska na tle innych krajów?

Mimo podwyżek, pensje polskich lekarzy wciąż są niższe niż średnia unijna. Według danych OECD:

Lekarz w Niemczech zarabia ok. 18 000 zł brutto miesięcznie

We Francji: ok. 15 000 zł

W Polsce od 1 lipca 2025: ok. 11 800 zł

Podobne różnice dotyczą pielęgniarek i ratowników.

Czy podwyżki zatrzymają medyków w Polsce?

Podwyżki mają na celu zatrzymanie kadr medycznych w kraju. W ostatnich latach wiele osób z branży decydowało się na emigrację zarobkową. Wzrost pensji ma poprawić konkurencyjność polskiego systemu. Z danych Naczelnej Izby Lekarskiej wynika, że ponad 11 tys. lekarzy zarejestrowało się do pracy za granicą w ciągu ostatniej dekady. Podobny trend dotyczy pielęgniarek.

Choć wzrost wynagrodzeń to dobra wiadomość, eksperci wskazują na konieczność dalszych zmian: