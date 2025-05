Ponowne przeliczenie emerytury. Komu przysługuje? Jak złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury?

Osoby uprawnione do emerytury mają możliwość złożenia wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) o ponowne przeliczenie swojego świadczenia. Dotyczy to w szczególności osób z roczników 1949-1953 oraz późniejszych, których emerytury są wyliczane na podstawie przepisów obowiązujących od 1 stycznia 1999 roku. Oto szczegóły.