Comiesięczne wsparcie finansowe w wysokości 272 zł, znane jako świadczenie ratownicze, stanowi stały dodatek do emerytury dla uprawnionych osób. W skali roku kwota ta sumuje się do 3264 zł. Świadczenie to zostało wprowadzone w grudniu 2021 roku i jest przyznawane dożywotnio.

Kto jest uprawniony do otrzymania dodatku?

Dodatek ratowniczy jest przeznaczony wyłącznie dla dwóch grup zawodowych, które zakończyły już aktywność zawodową:

Emerytowani strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP).

Emerytowani ratownicy górscy.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać świadczenie ratownicze?

Aby zakwalifikować się do otrzymywania tego dożywotniego dodatku w postaci świadczenia ratowniczego, kandydat musi spełnić kilka rygorystycznych warunków:

Odpowiedni staż: Wymagana długość służby jest zróżnicowana ze względu na płeć i wynosi: 25 lat dla mężczyzn, 20 lat dla kobiet. Udział w akcjach ratowniczych: Niezbędne jest udokumentowanie czynnego udziału w działaniach ratowniczych, które miały miejsce przed 31 grudnia 2011 roku. Zmiany w przepisach od 2025 roku: Warto zaznaczyć, że od 2025 roku wprowadzono korzystne zmiany. Po pierwsze, do stażu wlicza się teraz również udział w szkoleniach i ćwiczeniach, a po drugie, wymóg ciągłości służby został zniesiony.

Jak ubiegać się o świadczenie ratownicze?

Dodatek ratowniczy nie jest przyznawany automatycznie – wymaga złożenia formalnego wniosku. Procedura wygląda następująco:

Złożenie wniosku: Należy złożyć pisemny wniosek we właściwej instytucji.

Pisemne oświadczenie: Do wniosku trzeba dołączyć oświadczenie potwierdzające udział w akcjach. Musi ono zostać poświadczone podpisami trzech świadków.

Wymóg dotyczący świadka: Co najmniej jeden z sygnatariuszy musi spełniać specjalne kryterium – w przeszłości pełnił funkcję publiczną lub był zatrudniony w urzędzie administracji samorządowej. Co więcej, jego okres pracy musi częściowo pokrywać się z czasem aktywności ratowniczej wnioskodawcy.

Miejsce składania dokumentów: Wniosek należy skierować do komendanta powiatowego (lub miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, właściwego dla miejsca zamieszkania.

Wypłata i charakter świadczenia ratowniczego

Za realizację wypłat świadczenia ratowniczego odpowiada Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (ZER MSWiA). Środki są przekazywane na konto beneficjenta do 15. dnia każdego miesiąca. Kluczową cechą tego dodatku jest jego niezależność – jego przyznanie i wysokość nie są w żaden sposób uzależnione od kwoty podstawowej emerytury ani od posiadania innych dodatkowych świadczeń.