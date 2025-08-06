Dodatek do emerytury z ZUS. Sporo seniorów może otrzymać 312,71 zł złotych. I tak co miesiąc

ZUS nie tylko wypłaca emerytury i renty, ale również oferuje szereg dodatkowych świadczeń, które mogą poprawić sytuację finansową beneficjentów. Jednym z takich dodatkowych świadczeń jest ryczałt energetyczny - szczególnie pomocny dla osób starszych. Osoby w wieku senioralnym mogą otrzymać dodatkowe 312,71 złotych miesięcznie jako wsparcie w opłatach za energię. Proces ubiegania się o to świadczenie jest prosty - wystarczy złożyć wniosek.

Ryczałt energetyczny - czym jest?

Ryczałt energetyczny to comiesięczna dopłata do rachunków za energię elektryczną, gaz i ciepło, wypłacana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Jego wysokość podlega corocznej waloryzacji, dostosowując kwotę do aktualnych kosztów życia i inflacji.

Komu przysługuje ryczałt energetyczny?

Ryczałt energetyczny to świadczenie pieniężne wypłacane co miesiąc przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, mające na celu zmniejszenie obciążeń związanych z opłatami za zużycie energii elektrycznej, gazu oraz ciepła w gospodarstwach domowych. Prawo do tego dodatku przysługuje osobom należącym do następujących grup:

Kombatantom,

Żołnierzom zastępczej służby wojskowej, przymusowo zatrudnianym na przykład w kopalniach węgla lub kamieniołomach,

Wdowom i wdowcom pobierającym emeryturę lub rentę po kombatantach,

Emerytkom i rencistkom będącym wdowami po żołnierzach przymusowo zatrudnionych.

Ile wynosi ryczałt energetyczny w 2025 roku?

Ryczałt energetyczny podlega corocznej waloryzacji w marcu. W tym samym terminie co emerytury i renty. Od 1 marca 2025 roku ryczałt energetyczny wynosi 312,71 zł. Te środki są wypłacane razem z podstawowym świadczeniem emerytalnym seniorom, którzy spełniają kryteria uprawniające do tego dodatku i złożyli odpowiedni wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek o ryczałt energetyczny. Jakie dokumenty będą potrzebne?

Aby złożyć wniosek o ryczałt energetyczny, należy udać się do siedziby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Można to zrobić w dowolnym momencie. Należy wypełnić formularz ZUS-ERK, który znajdziesz w placówkach ZUS oraz na oficjalnej stronie internetowej instytucji, www.zus.pl. Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty:

Decyzję szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, potwierdzającą okresy działalności kombatanckiej lub represji, w przypadku osób poszkodowanych przez działania wojenne lub represje.

Decyzję szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, potwierdzającą status członka rodziny po kombatancie, w przypadku wdów lub wdowców.

Zaświadczenie wydane przez Wojskową Komendę Uzupełnień, potwierdzające okres i rodzaj przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej, w przypadku osób poddanych przymusowej służbie wojskowej.

Zaświadczenie właściwego organu wojskowego, w przypadku wdów po osobach przymusowo zatrudnionych w wojsku.

Co ważne, nie ma określonego terminu składania wniosków – można to zrobić w dowolnym momencie w roku!

Wypłata ryczałtu energetycznego - kiedy następuje?

Ryczałt energetyczny jest wypłacany razem z emeryturą lub rentą, co oznacza, że środki trafią na konto w terminie standardowej wypłaty świadczenia.

Czy można łączyć ryczałt energetyczny z innymi formami wsparcia?

Tak! Beneficjenci ryczałtu energetycznego mogą dodatkowo skorzystać z bonu energetycznego – jednorazowej dopłaty do prądu dla gospodarstw o niskich dochodach.

Jaka jest różnica między ryczałtem energetycznym a bonem energetycznym?

Czym się różnią te dwa świadczenia? Ryczałt energetyczny przysługuje bez względu na dochód, a bon energetyczny – jest uzależniony od wysokości zarobków.