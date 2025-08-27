Koszty drewna opałowego w 2025 roku

Ceny drewna opałowego w połowie 2025 roku różnią się w zależności od miejsca zakupu, stopnia przygotowania drewna oraz jego gatunku. Najtańszą opcją są Lasy Państwowe, gdzie można kupić świeże drewno (tzw. sortyment S4) w wałkach, które wymaga samodzielnej obróbki i wysuszenia. Średnie ceny za metr sześcienny (m³) w Lasach Państwowych wynoszą od 170 do 235 zł brutto za gatunki iglaste i miękkie, natomiast za twardsze (jak dąb, buk, grab) płaci się od 230 do 320 zł brutto. Należy pamiętać, że drewno to nie nadaje się do natychmiastowego użycia, ponieważ musi schnąć co najmniej rok.

Ceny drewna u prywatnych sprzedawców i w marketach

Znacznie droższe jest drewno od razu gotowe do spalenia, sprzedawane przez prywatne składy. W lipcu i sierpniu 2025 roku, ceny za m³ drewna suchego kształtowały się następująco: dąb 350-500 zł, buk 300-500 zł, grab 390-550 zł, brzoza 240-375 zł, a sosna 150-250 zł. Ceny są wyższe w przypadku drewna z wilgotnością poniżej 20 proc., zwłaszcza jeśli sprzedawca oferuje transport i układanie. Najwyższe ceny obowiązują w marketach budowlanych, gdzie drewno jest sprzedawane w formie palet lub worków. Za paletę drewna liściastego zapłacimy od 448 do 699 zł, a za 20-30 kg worek od 27 do 70 zł. Tego typu zakupy są zwykle robione w nagłych przypadkach.

Ile obecnie kosztuje tona drewna opałowego w Polsce?

W drugiej połowie 2025 roku koszt jednego metra sześciennego drewna waha się od około 200 zł, jeśli jest ono kupowane bezpośrednio od Lasów Państwowych, do nawet 700 zł w marketach budowlanych.

Wpływ sezonowości na ceny drewna

Ceny drewna opałowego są ściśle związane z porą roku. Z końcem lata zainteresowanie drewnem rośnie, a we wrześniu i październiku 2025 roku przewiduje się podwyżki cen rzędu 15-30 proc. Zjawisko to powtarza się każdego roku, co sprawia, że najkorzystniejszy czas na zakup drewna to okres od czerwca do sierpnia. Dzięki temu można kupić je taniej i mieć wystarczająco dużo czasu, aby je dosuszyć przed sezonem grzewczym.

Inne czynniki wpływające na koszt drewna

Koszty drewna opałowego zależą od kilku kluczowych czynników:

Gatunek drewna : Gatunki twarde, takie jak dąb, buk czy grab, są droższe ze względu na wyższą wartość opałową i większą gęstość. Gatunki miękkie (brzoza, olcha) i iglaste (sosna, świerk) są tańsze.

: Gatunki twarde, takie jak dąb, buk czy grab, są droższe ze względu na wyższą wartość opałową i większą gęstość. Gatunki miękkie (brzoza, olcha) i iglaste (sosna, świerk) są tańsze. Wilgotność : Drewno świeże (ponad 35 proc. wilgoci) jest najtańsze, ale nie nadaje się do natychmiastowego użytku. Drewno sezonowane lub suszone komorowo (wilgotność 15-20 proc.) jest droższe, ale można je spalać od razu. W wielu regionach przepisy antysmogowe zabraniają spalania wilgotnego drewna.

: Drewno świeże (ponad 35 proc. wilgoci) jest najtańsze, ale nie nadaje się do natychmiastowego użytku. Drewno sezonowane lub suszone komorowo (wilgotność 15-20 proc.) jest droższe, ale można je spalać od razu. W wielu regionach przepisy antysmogowe zabraniają spalania wilgotnego drewna. Jednostka miary: Lasy Państwowe sprzedają drewno w metrach sześciennych (m³), natomiast prywatni sprzedawcy często używają metrów przestrzennych (mp). Należy pamiętać, że 1 mp to około 0,65 m³ litego drewna, dlatego porównywanie cen wymaga dokładnego sprawdzenia jednostek.

Dlatego, aby dokonać świadomego zakupu, warto zweryfikować jednostkę miary, wilgotność drewna oraz koszty usług dodatkowych, takich jak transport czy układanie.