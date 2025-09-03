Przełomowy wyrok i błędy ZUS

Nauczycielka, która przeszła na wcześniejszą emeryturę w 2006 roku, a w 2017 roku złożyła wniosek o emeryturę powszechną, otrzymała zaskakująco niskie świadczenie. Sąd Apelacyjny w Gdańsku orzekł, że ZUS niesłusznie pomniejszył jej emeryturę, co narusza zasady konstytucyjne. W rezultacie kobieta dostała podwyżkę o 700 zł miesięcznie i 30 tys. zł wyrównania. Wyrok ten otwiera drogę do roszczeń dla tysięcy osób w podobnej sytuacji.

Przyczyny błędów w obliczeniach

Najczęstszym błędem ZUS jest pomniejszanie nowej emerytury o kwoty pobrane w ramach wcześniejszych świadczeń, choć przepisy nie dają ku temu jasnych podstaw. Problemy pojawiają się także przy rozliczaniu składek sprzed reformy z 1999 roku oraz z powodu braków w dokumentacji pracowniczej, co może skutkować zaniżeniem świadczenia nawet o kilkaset złotych.

Jak walczyć o wyższą emeryturę?

Jeśli podejrzewasz błąd, masz prawo zakwestionować decyzję ZUS. W ciągu miesiąca od jej otrzymania złóż odwołanie w oddziale, który ją wydał. Jeśli ZUS nie zmieni zdania, sprawa trafi do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Postępowanie sądowe jest bezpłatne, a wyroki często są korzystne dla seniorów. Pamiętaj jednak, że wyrównanie obejmuje jedynie trzy lata wstecz, więc nie warto zwlekać z działaniem.

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Trybunał Konstytucyjny również orzekł, że automatyczne pomniejszanie emerytury jest sprzeczne z konstytucją. Orzeczenie to dotyczy około 67 tysięcy osób, głównie kobiet urodzonych w latach 1949-1959 i mężczyzn z roczników 1949-1954. Wyroki te pokazują, że ZUS nie jest nieomylny i warto zweryfikować, czy Twoja emerytura została obliczona poprawnie.

Wyrok TK z 4 czerwca 2024 roku

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego (TK) z 4 czerwca 2024 roku (sygn. SK 140/20) w sprawie emerytur jest kluczowy dla tysięcy Polaków. Sędziowie orzekli, że art. 25 ust. 1b ustawy o emeryturach i rentach z FUS jest niezgodny z Konstytucją. Przepis ten umożliwiał zmniejszenie wysokości emerytury powszechnej o sumę wcześniej pobranych świadczeń (np. emerytury górniczej czy nauczycielskiej).

Wyrok dotyczy przede wszystkim kobiet urodzonych w latach 1949-1959 oraz mężczyzn z lat 1949-1954, którzy przeszli na wcześniejszą emeryturę przed 6 czerwca 2012 roku. Trybunał uznał, że osoby te nie były świadome negatywnych konsekwencji, jakie niosło za sobą to rozwiązanie. Orzeczenie TK otwiera drogę do podwyższenia emerytur i otrzymania wyrównań dla około 200 tysięcy osób. Średnio, emerytury mogą wzrosnąć o około 1200 zł brutto miesięcznie, a średnie jednorazowe wyrównanie może wynieść nawet 64 tys. zł. Należy jednak pamiętać, że aby skorzystać z tych zmian, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku do ZUS. Działania te mogą być jednak utrudnione, ponieważ wyrok nie został jeszcze opublikowany w Dzienniku Ustaw, co jest warunkiem jego wejścia w życie.