Polska gospodarka przyspieszy w 2026 r.

Według ekonomistów Pekao w 2026 r. Polska gospodarka przyspieszy, pozostając jedną z najsilniejszych w Europie. Jak szacują ekonomiści banku PKB Polski wzrośnie o 4 proc., a wzrostowi sprzyjać będzie realizacja odroczonych inwestycji, solidny – choć nie wyższy niż w 2025 r. – wzrost konsumpcji prywatnej oraz dalsza odbudowa eksportu.

„Istotnym czynnikiem dla wzrostu i inflacji jest rozluźnienie rynku pracy (przejście od rynku pracownika do rynku pracodawcy), które widzimy przede wszystkim w różnego rodzaju miękkich wskaźnikach. Jego konsekwencją będzie dalszej hamowanie wynagrodzeń. Wzrost płac spadnie w 2026 r. poniżej 6 proc.” - podano w prezentacji.

Spadek inflacji poniżej celu NBP

Bank oczekuje również wyraźnego spadku inflacji. W 2026 r. ma ona wynieść średnio 1,9 proc., czyli poniżej celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego. Do dezinflacji przyczyniać się mają m.in. tani import z Azji Wschodniej, niskie ceny żywności i energii oraz kontynuacja spadku dynamiki cen usług. Zdaniem analityków banku obecne dane nie wskazują na ryzyko ponownego wzrostu inflacji.

Łagodna polityka pieniężna

Według nich w tym otoczeniu polityka pieniężna pozostanie łagodna. Pekao ocenia, że Rada Polityki Pieniężnej pozostaje „gołębia w czynach i słowach”, a kierunek dla stóp procentowych NBP jest jednoznaczny – w dół. Cykl obniżek ma zakończyć się wiosną bieżącego roku na poziomie 3,25 proc.

W czwartek Bank Pekao poinformował, że miał w 2025 roku ponad 7 mld zł zysku netto, o 10 proc. więcej rok do roku. Wskazał, że to efekt rosnącej dynamiki portfela kredytowego, mocnego wyniku prowizyjnego i skutecznej akwizycji klientów, zwłaszcza w bankowości dla firm.