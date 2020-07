Nowa analiza zależności między ociepleniem klimatu a wynikami gospodarczymi, opublikowana w tym tygodniu przez Oxford Economics, zwróciła uwagę na wyraźny podział między narodami po obu stronach „optymalnego punktu” (15° Celsjusza) w kontekście działalności gospodarczej .

Według badań Oxford Economics kraje, w których średnie roczne temperatury są dziś niższe niż 15° C, w tym te w Ameryce Północnej i Europie, w krótkim okresie mogą nieznacznie skorzystać na wzroście temperatur. Natomiast kraje tropikalne i subtropikalne, których średnie temperatury są już dziś wyższe niż 15° C, w tym cała półkula południowa, stoją w obliczu katastrofalnej degradacji gospodarczej.

Według Oxford Economics zgubne skutki ocieplenia klimatu szczególnie odczują Indie, których PKB może spaść o 90 proc. do 2100 r., jeśli nie poprawią obecnej polityki.

Ponura prognoza polega na uchwyceniu historycznego związku między PKB a wartością średniej temperatury. Do sporządzenia szacunków PKB, naukowcy wykorzystują prognozy klimatyczne dla reszty stulecia, które zakładają, że bez bardziej agresywnych wysiłków, średnia globalna temperatura wzrośnie o 3° C przed 2100 rokiem. Zgodnie z najnowszym badaniem, gospodarczy wpływ przyszłych zmian klimatu poważnie wpłynie na życie ludności w wielu krajach - w niektórych przypadkach katastrofalnie. Oxford Economics szacuje że łącznie ocieplenie o 3° C do 2100 r. może potencjalnie obniżyć poziom globalnego PKB w 2100 r. o 21 proc.

Nowa analiza stanowi niezależną aktualizację przełomowego badania z 2015 r., które opublikowano w czasopiśmie "Nature". W nowej analizie najczarniejsza prognoza – 21 proc. spadku globalnego PKB przed 2100 - jest zgodna z pierwotnym dokumentem. Uaktualnione badania obejmują dodatkową dekadę danych i 40 kolejnych krajów, zwiększając całkowitą liczbę analizowanych statystyk do 203 państw.

James Nixon, główny ekonomista w regionie Europy w Oxford Economics i autor opracowania podaje szacunki „alternatywnego” PKB na mieszkańca - lub co by się stało, gdyby świat nie ogrzał się o 1,1° C powyżej średnich z okresu przedindustrialnego. I tak w Indiach - bez ocieplenia - PKB może być o około 25 proc. wyższy, niż w 2019 r., natomiast gospodarka Nigerii zwiększyłaby PKB o 35 proc.