Tę opinię podzielił poseł PiS Adam Gawęda, który podkreślił, że zielonych regulacji Komisji Europejskiej nie da się uniknąć. Nie należy jednak rezygnować z inwestycji w przemysł ciężki, bo to właśnie on pozwolił Polsce skutecznie uchronić się przed poważnymi perturbacjami gospodarczymi w obliczu pandemicznego kryzysu. – Od ponad roku osiągamy wskaźniki PMI na najwyższym poziomie. To pokazuje, że mimo pewnych restrykcji prawodawstwa unijnego, potrafimy efektywnie wykorzystać swój potencjał gospodarczy nawet w obliczu dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku.