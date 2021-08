Miedziowej spółce udało się jednak elastycznie zarządzać kosztami oraz wydobyciem, dzięki czemu dziś notuje rekordowe wyniki finansowe. Ważną rolę w jej portfolio zaczęła przy tym odgrywać kopalnia Sierra Gorda w Chile, która na wcześniejszych etapach nie tylko nie przynosiła zysków, lecz nawet generowała straty. Dziś jej wyniki są bardzo zadowalające – za jej przyczyną przez pierwsze półrocze do polskiej spółki wpłynęło 500 mln zł. – Włożyliśmy trzy lata ciężkiej pracy, by dojść do tego momentu – to kwestia optymalizacji aktywów produkcyjnych i kosztów. Dziś to projekt, który w Chile jest przedstawiany jako wzór dobrze funkcjonującej restrukturyzacji – tłumaczył prezes KGHM. Receptą okazała się modernizacja, a także skuteczna zmiana systemu zarządzania spółką – m.in. w zakresie wydajności maszyn. – Coś, co pracowało 60 proc. czasu w ciągu roku, przynosiło mniej korzyści niż teraz, gdy pracuje na 90 proc. – opowiadał Marcin Chludziński. Dobre wyniki pozwalają z kolei na nowe inwestycje w rozwój firmy – np. projekty energetyczne, takie jak bloki parowo-gazowe czy wodór jako paliwo hutnicze. Spółka ma w planach także zwiększanie wydobycia choćby dzięki niedawnemu uzyskaniu koncesji na złoże Bytom Odrzański.