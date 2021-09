Huragan Ida, czwarta i jak dotąd najsilniejsza burza atlantyckiego sezonu huraganów 2021, dotarła do Nowego Jorku. I choć Ida osłabła do burzy tropikalnej, to i tak spowodowała rozległe powodzie i ogłoszenie stanu wyjątkowego w największym mieście Stanów Zjednoczonych.

Obecny sezon przyniósł do tej pory cztery z sześciu do dziesięciu przewidywanych w tym sezonie huraganów. Jednak najbardziej aktywny i niebezpieczny okres między sierpniem a październikiem wciąż trwa. W ciągu ostatniej dekady globalne straty gospodarcze spowodowane zdarzeniami pogodowymi, takimi jak burze, powodzie, susze i pożary, są coraz bardziej kosztowne. W pierwszej dekadzie XXI wieku były tylko dwa lata, kiedy katastrofy pogodowe kosztowały ponad 200 mld dol. (w tym rok 2010). W drugiej dekadzie straty w wysokości 200 mld dol. rocznie wydają się być już normą. Siedem na dziesięć lat przynosi ponad 200 mld dol. w globalnych stratach spowodowanych zdarzeniami pogodowymi. Największe straty w historii odnotowano w 2017 r. W tym roku zjawiska pogodowe, w tym największe huragany Harvey, Maria i Irma, doprowadziły do strat sięgających ponad 470 mld dol. Ogólnie rzecz biorąc, na całym świecie szkody pogodowe wyniosły około 2,5 bln dol. w latach 2011-2020, o prawie 50 proc. więcej niż w latach 2001-2010.W raporcie 2020 Weather, Climate and Catastrophe Insight dostawca usług ubezpieczeniowych AON wskazuje, że ze względu na wpływ zmian klimatu, szkody wynikające ze zjawisk pogodowych mogą być coraz większe. TL