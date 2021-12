Maląg zaznaczyła, że rząd podejmuje konkretne działania, aby ochronić polskie rodziny przed rosnącą inflacją.

Jak poinformowała, przyjęty został pakiet rozwiązań antyinflacyjnych, m.in. obniżka cen paliw i obniżenie podatku VAT na energię elektryczną i gaz.

Przypomniała o wprowadzeniu dodatku osłonowego, czyli "konkretnego finansowego wsparcia dla rodzin", którym zostanie objętych niemal 7 mln gospodarstw domowych.

"To będzie wsparcie uzależnione od sytuacji finansowej i od wielkości gospodarstwa domowego. Wprowadzamy tutaj kryterium dochodowe: przy gospodarstwach jednoosobowych będzie to 2100 zł, przy gospodarstwach wieloosobowych będzie to 1500 zł na osobę" - zaznaczyła.

Wyjaśniła, że świadczenie ma wynosić od 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego do 1150 zł dla gospodarstwa, w którym jest co najmniej sześć osób.

"Ze względu na to, że osoby, które ogrzewają się paliwem stałym, nie mogą liczyć na obniżenie kosztów tego paliwa, wprowadzamy podwyższenie tego dodatku osłonowego. Osoba w gospodarstwie jednoosobowym będzie mogła taki dodatek uzyskać w wysokości 500 zł, natomiast najwyższe dofinansowanie - czyli dla gospodarstwa co najmniej sześcioosobowego - to będzie 1437,5 zł" - zastrzegła Maląg.

Zapowiedziała, że w przypadku osób, które przekroczą kryterium dochodowe, zostanie zastosowany mechanizm złotówka za złotówkę. "To świadczenie będzie proporcjonalnie pomniejszane" - mówiła.

Poinformowała, że wnioski będzie można składać do 31 stycznia "jak najbliżej swojego miejsca zamieszkania", a program będzie realizowany poprzez gminy. "Dodatek będzie wypłacany w dwóch ratach: do 31 marca, a następnie do 2 grudnia" - zapowiedziała.

"My nie czekamy, aż Polakom będzie coraz gorzej, tylko wprowadzamy konkretne rozwiązania" - podkreśliła minister rodziny.

Ustawę o dodatku osłonowym Sejm uchwalił w czwartek. Dodatek jest jednym z elementów tzw. tarczy antyinflacyjnej. Ma on zniwelować ostatnie wzrosty kosztów energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz cen podstawowych produktów spożywczych mniej zamożnym rodzinom. Wsparcie obejmie 6,8 mln gospodarstw domowych.(PAP)

Autor: Iwona Żurek