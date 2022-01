Liderzy zestawienia

Według danych zgromadzonych przez The Economist, Irlandia jest krajem o największym wzroście PKB w okresie od IV kwartału 2019 do III kwartału 2021 roku. Gospodarka tego kraju wzrosła o 22,3 proc. Chociaż wynik Zielonej Wyspy jest imponujący, to jak pokazuje wykres statista.com, jest on raczej wyjątkiem niż normą.

Za Irlandią uplasowało się Chile ze wzrostem PKB o 10,4 proc., podczas gdy kraje zajmujące miejsca od trzeciego do szóstego, wykazują skromniejszy wzrost mieszczący się w zakresie między 2,1 a 3,5 proc. W grupie tej, na czwartej pozycji w rankingu z wynikiem na poziomie 3.1 proc., jest Polska.

Państwa, które wciąż się nie podniosły

Kraje europejskie najbardziej dotknięte pandemią koronawirusa, w tym Wielka Brytania, Portugalia, Hiszpania i Włochy, nadal nie zdołały podnieść się po wybuchu pandemii. Ich PKB spadł w badanym okresie do 1,3 do 6,6 proc.

Jeszcze niedawno wydawało się, że Wielka Brytania może być na dobrej drodze, aby osiągnąć odporność stadną po walce z mutacją delta. Niestety, kolejna fala wywołana mutacją Omikron zniweczyła te starania. Obecnie Wielka Brytania zajmuje drugie miejsce na świecie, jeśli chodzi o nowe przypadki z 157 758 zakażeniami odnotowanymi 3 stycznia.

Hiszpania, której gospodarka w dużej części oparta jest na branży turystycznej, notuje największy spadek PKB na liście 23 państw OECD analizowanych przez The Economist. Nowy wariant koronawirusa sprawił, że Hiszpania znajduje się obecnie na trzecim miejscu pod względem liczby zakażeń (93 190 nowych przypadków).

Chociaż sam PKB może dać jedynie częściowy obraz kondycji gospodarczej kraju, sam w sobie jest ważnym wskaźnikiem. Aby ustalić bardziej szczegółowy ranking, analitycy Economist zebrali również dane dotyczące zmian dochodów gospodarstw domowych na osobę, inwestycji kapitału państwowego, cen akcji oraz relacji długu publicznego do PKB. Rozważając tę poszerzoną analizę, Dania, Słowenia i Szwecja były gospodarkami, które jak dotąd najlepiej radziły sobie z pandemią, z Japonią, Wielką Brytanią i Hiszpanią na ostatnim miejscu.