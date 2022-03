Oprócz ropy naftowej, gazu i kilku metali szlachetnych Rosja jest również głównym producentem pszenicy. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) Rosja wyprodukowała 86 milionów ton popularnego zboża w 2020 roku, wyprzedzają ja tylko Chiny i Indie.

Reklama

Co gorsza, zarówno Chiny, jak i Indie, lwią część swojej produkcji konsumują w kraju, co czyni Rosję największym eksporterem pszenicy ze znaczną marżą. Jak pokazuje wykres statista.com, oparty na danych z bazy danych ONZ Comtrade, zarówno Rosja, jak i Ukraina znajdują się w pierwszej piątce eksporterów pszenicy, co podsyca obawy, że kryzys może zaostrzyć presję cenową. Już w miniony czwartek kontrakty terminowe na pszenicę wzrosły do najwyższego poziomu od 2008 r., kontynuując wzrost, który trwał od połowy 2020 r.