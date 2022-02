"Po decyzjach poszczególnych rządów, które odniosły się do wyłączenia rosyjskich banków z systemu SWIFT, wprowadzane są konsekwentnie adresy w systemie SWIFT tych banków, które nie będą uczestniczyły w rozliczeniach i to odnosi się do banków rosyjskich. Sama procedura wymaga także wprowadzania stosownych zmian, a więc te komunikaty nie będą przez uczestników SWIFT wymieniane z tymi bankami, które na tej liście się znajdą. Czekamy na ostateczną liczbę tych banków i taki stan rzeczy obowiązuje na tę chwilę. Rozumiemy, że te wyłączenia będą dotyczyły bardzo znacznej liczby rosyjskich banków, tym samym te komunikaty będą trafiały do wszystkich uczestników SWIFT, a one w ślad za tymi decyzjami będą wyłączały korespondencje ze wskazanymi bankami w Rosji" - powiedział Kiciński podczas konferencji online.

Reklama

"Spodziewamy się, że w tym zakresie sankcje będą bardzo dotkliwe dla systemu banków rosyjskich" - podkreślił.

Reklama

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła w weekend, że w związku z agresją Rosji na Ukrainę, kraje UE zobowiązują się do usunięcia banków rosyjskich z systemu SWIFT, co oznacza, że zostaną one odłączone od międzynarodowego systemu finansowego.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) to międzynarodowa organizacja zrzeszająca różne instytucje finansowe, umożliwiająca realizację przelewów walutowych drogą elektroniczną. SWIFT pozwala na dokonywanie płatności międzynarodowych w dowolnej walucie i z dowolnej instytucji, którą obejmuje system.

(ISBnews)