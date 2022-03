Przygotowując się do wojny, Moskwa zgromadziła ogromne rezerwy – 630 mld dol. Sankcje sprawiły jednak, że Bank Centralny Federacji Rosyjskiej nie może skorzystać ze znacznej ich części – mówi się nawet o połowie, chociaż trudno to dokładnie określić, gdyż są one mocno zdywersyfikowane. Odcięcie od rynków finansowych utrudnia jednak skorzystanie nawet z tych rezerw, które są w posiadaniu banku centralnego (np. wielu ton złota), w rezultacie utraci on możliwości interweniowania na rynku w celu ochrony kursu rubla.